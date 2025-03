KDE Gear 24.12.3 ufficialmente rilasciato: ecco i cambiamenti

La comunità di KDE ha recentemente annunciato il rilascio di KDE Gear 24.12.3, la nuova versione della diffusa raccolta di applicazioni molto in voga tra l’utenza Linux. Questo aggiornamento, come di consueto, contribuisce al miglioramento delle funzionalità e della stabilità di un ecosistema software già apprezzato dagli utenti che ne fanno uso. KDE Gear è noto per offrire un’ampia gamma di strumenti, che spaziano da software di produttività a utilità creative, tutti accomunati da un’interfaccia fluida e personalizzabile tipica del desktop KDE Plasma.

KDE Gear 24.12.3: le novità della nuova versione

KDE Gear 24.12.3 si concentra principalmente sulla correzione di bug e sull’ottimizzazione delle prestazioni, senza introdurre cambiamenti radicali o nuove funzionalità importanti. Tra i programmi aggiornati spiccano Dolphin, il file manager di KDE che ha ricevuto ulteriori affinamenti per garantire una gestione dei file ancora più efficiente e affidabile. Allo stesso modo, applicazioni come Kdenlive, il potente editor video open-source, e Okular, il visualizzatore di documenti versatile, hanno beneficiato di piccoli ma significativi miglioramenti che ne aumentano l’usabilità e la robustezza in cui viene risolto un problema che causava crash correlati alle piccole immagini di sfondo nella firma digitale.

Viene poi aggiornata anche KWwordQuiz, un’app per schede flash multiuso, dove è stato risolto un problema che impediva la corretta apertura dei file dalla riga di comando, mentre kio-extras è ora in grado di supportare i file system AFC su dispositivi iPhone e iPad senza problemi di sorta.

Su KDE Gear 24.12.3 non mancano correzioni che riguardano errori di compilazione, insieme a ottimizzazioni dell’interfaccia utente e miglioramenti delle prestazioni in applicazioni come Calligra, Dolphin, Gwenview, Kdenlive, Konsole e altro ancora. Gli sviluppatori hanno infine aggiornato le traduzioni di tutto il software, in modo da garantire la miglior esperienza possibile.

Come di consueto, tutte le informazioni sono disponibili nelle note di rilascio, mentre per ricevere l’aggiornamento non resta che attenderne l’arrivo nei repository della propria distribuzione.