KDE Gear 25.08.2: nuovo aggiornamento per la suit di strumenti

KDE Gear 25.08.2 è la nuova versione per la suite di app e strumenti inclusa con KDE Plasma e in tutte le distribuzioni Linux che ne fanno uso. Come di consueto, l’aggiornamento corregge diversi bug segnalati in precedenza, migliorando la stabilità di tutto il software.

KDE Gear 25.08.2: rilasciato il secondo aggiornamento di manutenzione

La nuova versione di KDE Gear apporta miglioramenti a Neo Chat, l’app di messaggistica proprietaria. Nello specifico, le notifiche push sono ora più stabili, viene ottimizzata la gestione dei messaggi e perfezionata l’integrazione con D-Bus. Inoltre, il caricamento dei video visualizza correttamente le anteprime, mentre ulteriori correttivi interessano la gestione utente per le stanze chat.

Altri miglioramenti riguardano Itinerary, l’applicativo per i viaggi, che introduce miglioramenti per la visualizzazione di mezzi funicolari e impianti di risalita, migliorando l’estrazione di dati da documenti di volo e prenotazioni. L’app supporta ora un numero maggiore di formati per biglietti, come i codici a barre SNCF SSB e gli itinerari PDF di AirAsia, oltre a migliorare l’analisi delle conferme di prenotazione di Booking.com. Le ricerche basate sugli arrivi risultano ora più precise.

Gli altri aggiornamenti al software di KDE Gear 25.08.2 interessano poi KClock, con alcuni correttivi all’interfaccia, come un problema di aggiornamento dell’altezza della barra inferiore, oltre a KAlarm che risolve un bug causa di un ripetersi infinito di allarmi in modalità sola lettura. KWeather semplifica maggiormente l’interfaccia, ora più leggera per via della rimozione di animazioni non necessarie, migliorando al tempo stesso il comportamento al passaggio del mouse.

Come di consueto, l’aggiornamento per la suite di applicazioni KDE è disponibile al download dalla pagina ufficiale, in formato tarball. Le versioni per Flathub e Snap Store saranno invece disponibili a breve, così come quelle per i repository di ogni distribuzione Linux. Per approfondire al completo i cambiamenti, è possibile visitare la pagina dell’annuncio ufficiale.