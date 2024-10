KDE Neon 6.2 passa a Plasma 6.2 e Ubuntu 24.04 LTS

Gli sviluppatori hanno da poco rilasciato KDE Neon 6.2, la nuova versione del sistema operativo sviluppata dagli stessi autori del noto ambiente desktop, che ora passa a Plasma 6.2 ed è basata su Ubuntu 24.04 LTS.

La distribuzione fa sempre uso di versioni Ubuntu con supporto a lungo termine, dotando il sistema del software KDE più recente, oltre all’ambiente desktop Plasma, utilizzando un sistema di rilascio progressivo, con cui non è necessario scaricare ISO e reinstallare il sistema per aggiornarlo.

KDE Neon 6.2: i cambiamenti della nuova versione

KDE Neon 6.2 si aggiorna, come di consueto, dopo due anni a una nuova versione di Ubuntu che, come accennato prima, è la 24.04 LTS, con le più recenti versioni delle patch di sicurezza, dei software preinstallati e, soprattutto, del kernel.

L’ultima iterazione dell’ambiente dekstop, Plasma 6.2, continua a migliorare l’ambiente sistemando i difetti noti della versione precedente e aggiornando gli standard tecnologici, con Qt 6 e Wayland. Come specificato dagli stessi sviluppatori, uno degli obiettivi ancora da perseguire è quello di rendere l’ambiente più adatto agli artisti, con un supporto più completo all’hardware e alle periferiche solitamente utilizzati in quest’ambito.

Motivo per cui, Plasma 6.2 su KDE Neon 6.2, include ora un nuovo assortimento per quanto riguarda le funzionalità grafiche, che è possibile trovare nella sezione “Tavoletta grafica” sulle impostazioni di sistema. È poi disponibile anche una procedura guidata per la calibrazione della tavoletta, insieme a una modalità di test con cui è possibile provare l’area dello schermo o la sezione coperta con la tavoletta, oltre a opzioni per rimappare i pulsanti della penna e diversi tipi di clic del mouse.

C’è inoltre anche un supporto più completo per la gestione del colore Wayland, garantendo tonalità di colore più coerenti su tutti i monitor. Non mancano migliorie anche per la gestione dell’HDR, per la gestione energetica, con nuove opzioni per ottimizzare maggiormente la durata del dispositivo, qualche novità visiva all’interfaccia e molto altro.

Chi fa uso di questa distribuzione Linux, noterà una notifica pop-up sulla schermata in questi giorni, con cui sarà possibile avviare l’aggiornamento a KDE Neon 6.2. Nel sito ufficiale è anche disponibile la ISO per l’installazione su nuovi sistemi.