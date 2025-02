KDE Plasma 6.3.2 rilasciato con ulteriori migliorie

KDE Plasma 6.3.2 è il secondo aggiornamento di manutenzione per l’ambiente desktop della nuova serie 6.3, accompagnato da diverse correzioni bug e anche qualche piccola modifica, al fine di migliorare usabilità e prestazioni complessive.

KDE Plasma 6.3.2: nuove correzioni con l’ultima versione

L’area più interessata da KDE Plasma 6.3.2 è Discover, il gestore software integrato in cui è stato proprio risolto un problema con la visualizzazione dei colori dei nomi delle licenze, relative alle applicazioni non libere, mentre è anche stata perfezionata la gestione delle transizioni per migliorare la stabilità.

La libreria KDE Window Decoration espone adesso le informazioni relative all’interfaccia DBus del menu dell’applicazione, allo scopo di migliorare ancor di più l’integrazione con KDE. Oltre a questi cambiamenti, le modifiche più importanti includono anche:

Plasma Addons : in cui viene migliorato il layout per gli applet meteo con nomi più grandi per le stazioni.

: in cui viene migliorato il layout per gli applet meteo con nomi più grandi per le stazioni. Centro informazioni : dove viene sistemato l’allineamento delle informazioni GPU, pulendo maggiormente l’interfaccia.

: dove viene sistemato l’allineamento delle informazioni GPU, pulendo maggiormente l’interfaccia. KScreen : è stato aggiunto il supporto per un denominatore di ridimensionamento di 120, risolvendo così dei problemi di ridimensionamento dello schermo.

: è stato aggiunto il supporto per un denominatore di ridimensionamento di 120, risolvendo così dei problemi di ridimensionamento dello schermo. KWin (gestore finestre) : riceve numerose correzioni bug che permettono di migliorare la gestione delle finestre, della luminosità e il supporto HDR, insieme a una maggiore compatibilità con Qt 6.7.

: riceve numerose correzioni bug che permettono di migliorare la gestione delle finestre, della luminosità e il supporto HDR, insieme a una maggiore compatibilità con Qt 6.7. Powerdevil : aggiunge controlli della luminosità più robusti, nello specifico per dispositivi con display esterni e alimentati a batteria.

: aggiunge controlli della luminosità più robusti, nello specifico per dispositivi con display esterni e alimentati a batteria. Plasma Desktop : vengono sistemati vari problemi che in precedenza interessavano l’interfaccia utente, migliorando lo scorrimento touch in Kickoff la selezione tramite trascinamento nella visualizzazione cartelle.

: vengono sistemati vari problemi che in precedenza interessavano l’interfaccia utente, migliorando lo scorrimento touch in Kickoff la selezione tramite trascinamento nella visualizzazione cartelle. Plasma Workspace : il gestore degli appunti Klipper può ora gestire in maniera più affidabile le azioni degli appunti, mentre la gestione delle icone nella barra delle applicazioni è stata ottimizzata.

: il gestore degli appunti Klipper può ora gestire in maniera più affidabile le azioni degli appunti, mentre la gestione delle icone nella barra delle applicazioni è stata ottimizzata. Spectacle: è stato aggiunto il supporto per i formati animati WebP e GIF, offrendo più formati disponibili per screenshot e registrazioni dello schermo.

Tutti i cambiamenti di KDE Plasma 6.3.2 sono elencati nell’annuncio ufficiale della nuova versione.