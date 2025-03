KDE Plasma 6.3.3 migliora l'interfaccia utente e molto altro

A distanza di due settimane dall’uscita di Plasma 6.3.2, gli sviluppatori hanno rilasciato KDE Plasma 6.3.3, ovvero il terzo aggiornamento che si occupa di apportare le consuete migliorie che in questa versione interessano l’interfaccia utente e le relative animazioni, la gestione DRM e molto altro.

KDE Plasma 6.3.3: i cambiamenti del terzo aggiornamento

Tra le novità più importanti di KDE Plasma 6.3.3 ci sono cambiamenti al codice del tema Breeze, che con una correzione assicurano che i colori dell’intestazione non vengano sovrapposti in modo errato quando vengono utilizzati schemi di colore non globali, mantenendo così una coerenza visiva.

Una patch risolve poi una regressione di build MinGW per Qt6. I bordi laterali tengono ora conto del raggio del frame in maniera corretta, rendendo la decorazione delle finestre ancora più raffinata e fluida. Il centro software di Discover sistema diversi problemi che migliorano sia stabilità che praticità: quando verrà rilevato un software per eseguire il render, verranno disabilitati in automatico determinati effetti allo scopo di garantire un’esperienza più reattiva.

KDE Plasma 6.3.3 sistema successivamente un crash disattivando in maniera corretta l’aggiornamento ogni volta che il backend si invalida. Vengono anche ordinati in maniera appropriata gli aggiornamenti, senza distinzione tra maiuscole e minuscole, in modo che non ci sia confusione nella cronologia. Su Flatpak i runtime di fine ciclo di vita non vengono più contrassegnati erroneamente per la rimozione, mentre la visualizzazione dei dettagli è finalmente ora più accurata durante la lettura dei changelog.

I miglioramenti interessano anche l’app Info Center, nello specifico per quanto riguarda la sezione “Informazioni”, che chiarisce ora perché i conteggi relativi ai dispositivi potrebbero differire dal numero di dispositivi DRM. Il caricamento da parte della GPU di OpenGL viene inoltre gestito in maniera più efficiente sui sistemi che fanno uso di schede video Nvidia.

Ulteriori correttivi apportati con KDE Plasma 6.3.3 riguardano poi i moduli kpipewire, krdp e kscreenlocker, insieme a KWin e molto altro che è possibile consultare nel dettaglio attraverso la lista di cambiamenti ufficiale.