KDE Plasma 6.3.4 si aggiorna ancora con correzioni e migliorie

A meno di un mese dal debutto della versione 6.3.3, il team di KDE ha rilasciato da poco Plasma 6.3.4, quarto aggiornamento correttivo della serie 6.3 che non porta nuove funzionalità ma si dedica a perfezionare l’esperienza utente. Questo aggiornamento migliora nello specifico stabilità e usabilità, affrontando piccoli problemi che, pur non eclatanti, influivano sulla qualità complessiva dell’ambiente desktop.

KDE Plasma 6.3.4 continua a ottimizzare l’esperienza utente

Su KDE Plasma 6.3.4 gli utenti che utilizzano lo scorrimento tramite touch noteranno un’esperienza notevolmente più fluida e con meno problemi, grazie a un’interazione più scorrevole e naturale. Allo stesso modo, chi utilizza il tema Breeze apprezzerà una gestione più efficiente della memoria delle finestre, mentre alcuni bug persistenti che hanno interessato le barre di scorrimento sono stati finalmente eliminati, rendendo la navigazione più piacevole.

Anche Discover, ovvero il gestore degli aggiornamenti di KDE, è stato migliorato grazie al connettore PackageKit che permette di gestire dettagli degli aggiornamenti in modo più affidabile. Non mancano ulteriori correttivi anche per KWin, il compositore grafico, dove sono stati risolti i buffer non configurati su Wayland, nonché introdotta una gestione più precisa dei colori negli scenari HDR, garantendo così una resa visiva ottimale.

Le correzioni minori di KDE Plasma 6.3.4, ma pur sempre utili, riguardano poi l’applet Folder View di Plasma Desktop, la quale mostra ora le icone con l’opacità corretta, eliminando quello che prima rappresentava un vero e proprio fastidio estetico. KMenuEdit, invece, semplifica la modifica dei file “.desktop” locali, anche per i collegamenti simbolici, rendendo la personalizzazione più accessibile agli utenti.

Il pacchetto Plasma Addons ha ricevuto degli aggiornamenti mirati per l’applet Calcolatrice, più stabile dopo la rimozione di un vecchio motore per la clipboard e la correzione dei problemi di incolla; l’applet User Switcher, dove è stata migliorata la leggibilità dei nomi utente sui pannelli verticali con dei limiti alle etichette e, infine, l’applet Meteo, la quale salva ora correttamente le impostazioni tra le sessioni. Affinato anche l’applet delle notifiche in Plasma Workspace, con testi meglio allineati e spazi ottimizzati.

Per approfondire nel dettaglio la nuova versione è possibile consultare la lista dei cambiamenti ufficiale di Plasma 6.3.4.