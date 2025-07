KDE Plasma 6.4.2: novità e correzioni nella nuova versione

KDE Plasma 6.4.2 è il secondo aggiornamento di servizio rilasciato per apportare le periodiche correzioni all’ambiente desktop, utilizzato in diverse distribuzioni Linux. I cambiamenti interessano principalmente i servizi, insieme a elementi dell’interfaccia e componenti vari.

KDE Plasma 6.4.2: i periodici correttivi all’ambiente desktop per Linux

KDE Plasma 6.4.2 effettua un ripristino parziale di Powerdevil, ovvero il servizio per la gestione energetica che consente il passaggio agli stati di sospensione, oltre a regolare la luminosità nei portatili. Il ripristino parziale consente di gestire meglio una limitazione dovuta a systemd che interessava i sistemi gestiti da Active Directory. Per via di questa modifica, gli utenti che fanno uso del cosiddetto wakeup alarm a seguito della riattivazione della sospensione, potrebbero dover quindi regolare manualmente il componente systemd “plasma-powerdevil.service ” per abilitare il supporto “CAP_WAKE_ALARM “.

Vengono poi apportate correzioni a KWin, il gestore finestre di Plasma, che è adesso in grado di gestire meglio la luminosità in orari notturni. Altri miglioramenti, sempre del componente, riguardano l’accesibilità della tastiera e protezioni contro sovrascritture non valide per la luminosità. Viene anche sistemato un bug che causava l’accumulo delle finestre eliminate.

KDE Plasma 6.4.2: le correzioni principali

Oltre a ciò, le correzioni più importanti incluse con KDE Plasma 6.4.2 riguardano:

Plasma Desktop : cambiato il colore di sfondo per il badge “Nuovo” in Kickoff, per una miglior visibilità e corrette le etichette per la visualizzazione delle cartelle.

: cambiato il colore di sfondo per il badge “Nuovo” in Kickoff, per una miglior visibilità e corrette le etichette per la visualizzazione delle cartelle. Discover : corretto un bug che causava riferimenti delegati sbagliati nella pagina delle fonti.

: corretto un bug che causava riferimenti delegati sbagliati nella pagina delle fonti. Plasma Mobile : aumentata l’affidabilità per le notifiche e i pop-up e corretta la modalità “non disturbare”.

: aumentata l’affidabilità per le notifiche e i pop-up e corretta la modalità “non disturbare”. KScreen : i valori relativi alla luminosità, presenti nelle impostazioni dello schermo, sono stati arrotondati.

: i valori relativi alla luminosità, presenti nelle impostazioni dello schermo, sono stati arrotondati. Volume dell’audio : risoluzione dei problemi di layout nell’applet compatta.

: risoluzione dei problemi di layout nell’applet compatta. NetworkManager: le connessioni WireGuard archiviate possono attivarsi automaticamente.

In KDE Plasma 6.4.2 non mancano miglioramenti che riguardano anche prestazioni e sicurezza, consultabili interamente nel periodico annuncio di rilascio della nuova versione.