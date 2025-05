KDE Plasma 6.4: sfondi variabili in base all'orario e altro

Gli sviluppatori KDE sono attualmente al lavoro sulla risoluzione dei bug per risolvere i bug su KDE Plasma 6.4, la prossima versione dell’ambiente desktop attesa per il rilascio in versione stabile a giugno. Le novità previste non riguardano tuttavia solo la mera risoluzione dei problemi dato che, all’ultimo minuto, sono state introdotte anche alcune nuove funzionalità, tra cui il supporto per gli sfondi che variano in base all’orario del giorno e qualche altro cambiamento.

KDE Plasma 6.4: correzioni e qualche novità nella prossima versione

Uno tra i più importanti sviluppatori KDE, ha pubblicato da poco il consueto riepilogo settimanale delle attività più rilevanti eseguite con il lavoro su KDE Plasma 6.4. Oltre alle periodiche correzioni per i bug, la novità più importante di questa settimana è l’introduzione nell’ambiente desktop dei nuovi sfondi dinamici, i quali sono in grado di adattarsi automaticamente all’orario della giornata.

Oltre a ciò, vengono apportati anche diversi miglioramenti all’interfaccia utente, in particolare per Discover e i widget. Gli sviluppatori lavorano nel frattempo anche a ulteriori cambiamenti per l’interfaccia, previsti per Plasma 6.5.

Venendo alle correzioni apportate a KDE Plasma 6.4, gli sviluppatori hanno sistemato altre situazioni in cui si verificavano dei crash con KWin, migliorando la selezione dello schermo per le app che fanno uso di XWayland. Viene poi corretto anche un raro problema che poteva consentire di bypassare la richiesta della password nella schermata di blocco. Alcune correzioni riguardano la precedente versione Plasma 6.3.6, dove l’Adaptive-Sync è stato disattivato per impostazione predefinita a causa di numerosi bug nei driver grafici che ne compromettevano l’esperienza d’uso.

Tutti i dettagli sono consultabili nella lista cambiamenti pubblicata sul blog ufficiale.

Nel frattempo, per quanto riguarda Ubuntu 25.10, una delle distribuzioni Linux disponibile anche con ambiente desktop KDE Plasma, verrà utilizzato il kernel Linux 6.17, insieme ad altri componenti aggiornati come il compilatore GCC 15, ma anche GNOME 49, nuova app per visualizzare le immagini, nuovo terminale e molto altro.