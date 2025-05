Ubuntu 25.10 sarà basato sul kernel Linux 6.17

Gli sviluppatori di Canonical hanno da poco reso noto che Ubuntu 25.10, la nuova versione della distribuzione in uscita a ottobre, sarà basato sul kernel Linux 6.17, mantenendo così la tendenza di integrare sempre le versioni più recenti del kernel Linux al momento del rilascio.

Ubuntu 25.10 utilizzerà il futuro kernel Linux 6.17

Rispetto alla strategia precedente, che probabilmente avrebbe previsto l’uso del kernel 6.16, questa scelta per Ubuntu 25.10 riflette la nuova politica di Canonical di puntare su kernel aggiornati. L’uscita di Linux 6.17 in versione stabile è prevista nel corso del mese di ottobre, preceduto da Linux 6.15 che invece verrà rilasciato questo fine settimana, e da Linux 6.16 atteso invece per la fine del mese di luglio.

L’annuncio è stato condiviso oggi dagli sviluppatori sulla piattaforma Ubuntu Discourse. Oltre al nuovo kernel, Ubuntu 25.10 includerà il compilatore GCC 15, l’ambiente desktop GNOME 49 e un’importante serie di aggiornamenti software, anticipando così una versione ricca di novità.

Proprio alcune di queste riguardano alcune applicazioni integrate come il terminale e il visualizzatore immagini. In precedenza, la distribuzione Linux di Canonical faceva uso di Eye of Gnome, per visualizzare le immagini, e di Gnome Terminal per il terminale. A partire da Ubuntu 25.10 queste due applicazioni verranno sostituite rispettivamente con Loupe e Ptyxis. Il primo consente di offrire un’interfaccia interamente rinnovata e minimalista, con opzioni che consentono modifiche di base come il ritaglio, la rotazione, la riflessione dell’immagine e relativi controlli a schermo per lo zoom e la navigazione. Ptyxis è invece un terminale orientato ai container , con supporto per Podman, Toolbox e Distrobox e altre novità che è possibile approfondire nel nostro articolo dedicato.

Attualmente, è già possibile provare Ubuntu 25.10 in versione preliminare, le quali però non includono ancora tutti i componenti aggiornati annunciati nelle ultime notizie. Si tratta infatti di versioni destinate a sviluppatori e appassionati che hanno intenzione di provare in anteprima la nuova versione.