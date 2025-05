Ubuntu 25.10 sostituisce Eye of GNOME e il terminale

Atteso per l’uscita a ottobre 2025, Ubuntu 25.10, conosciuto come “Questing Quokka”, promette di rinnovare l’esperienza utente con importanti aggiornamenti. Gli sviluppatori di Canonical hanno annunciato la sostituzione di due applicazioni predefinite: Loupe diventerà il nuovo visualizzatore di immagini al posto di Eye of GNOME, mentre Ptyxis sostituirà GNOME Terminal. Questi cambiamenti, già anticipati durante lo sviluppo dell’attuale Ubuntu 25.04, mirano a introdurre strumenti più moderni e performanti, anche se il loro successo dipenderà dai test, da cui potrebbero sorgere problemi di compatibilità.

Ubuntu 25.10 adotta Loupe e Ptyxis al posto di Eye of GNOME e GNOME Terminal

Su Ubuntu 25.10 troveremo quindi Loupe al posto di Eye of GNOME, un visualizzatore immagini sviluppato in Rust con GTK4/libadwaita, che offre un’interfaccia minimalista e accelerazione GPU, utilizzando Glycin per gestire immagini e metadati. Consente modifiche di base come ritaglio, rotazione e riflessione, con controlli su schermo per navigare e zoomare. Ottimizzato per gesti touch, garantisce animazioni fluide su touchpad e touchscreen. Chi ha installato Ubuntu 24.10 può testarlo installandolo con il comando “sudo apt install loupe” da terminale o tramite Flathub.

Al tempo stesso, GNOME Terminal verrà sostituito con Ptyxis, un terminale orientato ai container, con supporto per Podman, Toolbox e Distrobox. Basato su GTK4/libadwaita e VTE accelerato da GPU, offre schede pinnabili, sessioni salvabili, palette di colori personalizzabili, sfondo trasparente e tracciamento di processi come sudo o SSH. Ogni scheda opera in un cgroup separato per garantire maggiore stabilità. Anche Ptyxis si può già provare su Ubuntu 24.10 con il comando “sudo apt install ptyxis” o Flathub. Si tratta di un terminale ideale per sviluppatori e utenti avanzati.

Oltre a ciò, Ubuntu 25.10 includerà GNOME 49, una nuova versione del kernel Linux, miglioramenti grafici e l’integrazione di Landscape nell’installer. Essendo l’ultima release prima della versione LTS di aprile 2026, ci si aspetta tuttavia ulteriori cambiamenti. Attualmente, è possibile provare la versione 25.10 della distribuzione in versione preliminare, resa disponibile giusto una settimana fa.