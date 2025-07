KDE Plasma 6.5 rinnova l'aspetto grafico insieme ad altre novità

KDE Plasma 6.5, la nuova versione in arrivo a fine ottobre di quest’anno, apporterà diverse novità che interessano l’interfaccia e l’aspetto grafico. Gli aggiornamenti introdotti in fase di sviluppo migliorano gli aspetti sia visivi che funzionali dell’ambiente desktop, privilegiando sempre l’esperienza utente.

KDE Plasma 6.5 arrotonda gli angoli e rinnova l’aspetto grafico

Su KDE Plasma 6.5 l’aspetto grafico viene rinnovato con l’introduzione degli angoli inferiori arrotondati per le finestre, come è accaduto precedentemente per gli angoli superiori. Si tratta di una modifica attivata predefinitivamente nel tema Breeze, che dona un aspetto più coerente e moderno, anche in linea con i sistemi più diffusi come Windows e macOS. Chi comunque continuerà a preferire l’aspetto classico, avrà sempre la possibilità di intervenire dalle impostazioni per disattivare gli angoli arrotondati.

KDE Plasma 6.5: nuove migliorie funzionali

Le novità di KDE Plasma 6.5 si concentrano anche su una serie di aggiornamenti funzionali pensati per migliorare l’usabilità, tra cui troviamo:

Barre laterali ridimensionabili : le applicazioni Discover e System Monitor permettono adesso di regolare la larghezza delle barre laterali, salvando automaticamente le impostazioni.

: le applicazioni Discover e System Monitor permettono adesso di regolare la larghezza delle barre laterali, salvando automaticamente le impostazioni. Gestione intelligente dei dischi : il widget Dischi e Dispositivi consente di saltare il lungo processo di verifica degli errori per i dispositivi fidati o di avviare manualmente una scansione senza montaggio.

: il widget Dischi e Dispositivi consente di saltare il lungo processo di verifica degli errori per i dispositivi fidati o di avviare manualmente una scansione senza montaggio. Ricerca più intelligente con KRunner : i risultati di ricerca non favoriscono più artificialmente le app KDE o i preferiti, offrendo un’esperienza più logica e intuitiva.

: i risultati di ricerca non favoriscono più artificialmente le app KDE o i preferiti, offrendo un’esperienza più logica e intuitiva. Aggiornamenti meteo istantanei : il widget Meteo si aggiorna automaticamente quando il sistema viene riattivato dopo la sospensione.

: il widget Meteo si aggiorna automaticamente quando il sistema viene riattivato dopo la sospensione. Pulsante “Annulla” nelle impostazioni: durante la creazione di un nuovo utente, è ora possibile interrompere il processo con un pulsante di annullamento.

Correzioni e ottimizzazioni varie

Su KDE Plasma 6.5 non mancheranno ovviamente le periodiche correzioni e ottimizzazioni del caso, come:

Problemi risolti in modalità stretta per le lingue non inglesi nei controlli volume.

Nella modalità HDR il cursore si oscura ora correttamente nella schermata di blocco.

Ridotti i crash legati a Kirigami durante il rendering software, per una maggior stabilità.

Eliminato il flickering nel layout delle impostazioni di sistema.

Migliorata la gestione dei dati di colore dello schermo e la memorizzazione delle dimensioni delle finestre di dialogo su KWin e i dialoghi dei file.

Tutte queste novità saranno disponibili in anteprima nella versione beta di KDE Plasma 6.5, che verrà rilasciata la prossima settimana. Il resto delle informazioni sono consultabili nel blog KDE.