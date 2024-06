KDE Plasma sistema diversi bug con l'aggiornamento 6.1.1

Dopo essersi aggiornato alla versione 6.1 diversi giorni fa, KDE Plasma riceve ora il primo dei soliti cinque aggiornamenti minori, portando così la versione alla 6.1.1 per correggere diverse problematiche che sono state segnalate dagli utenti.

KDE Plasma riceve il primo dei cinque aggiornamenti minori

KDE Plasma 6.1.1 viene rilasciato soltanto una settimana dopo l’uscita dell’aggiornamento principale, correggendo diversi bug. Viene sistemato un fastidioso problema con cui i file trascinati su un altro schermo sparivano al riavvio della sessione Plasma. Ciò causava anche l’arresto anomalo dell’ambiente durante il trascinamento di file dal desktop verso alcune cartelle nel file manager Dolphin.

Vengono poi risolti i problemi con gli effetti grafici, come l’effetto cubo, l’effetto coom e i profili colore ICC, di cui viene anche migliorata la compatibilità, nonché l’effetto per scuotere il cursore, il quale funziona ora in qualsiasi situazione e velocità di animazione, e l’effetto glide, al quale è stata applicata una regressione visiva. Viene poi migliorato il supporto per le applicazioni che fanno uso di XWayland: da ora non si verificheranno più blocchi anomali al ridimensionamento delle finestre, soprattutto se viene usato un fattore di scala.

KDE Plasma 6.1.1 sistema altri problemi con l’interfaccia grafica, in particolar modo un crash che si verificava durante l’utilizzo della modalità editor, che consente di personalizzare l’interfaccia, oltre a migliorare il supporto ai widget, che ora non presentano più problemi quando trascinati all’interno del desktop.

Viene successivamente corretta una regressione visiva che si verificava con l’indicatore di Plasma Discover durante ricerca eseguita dopo l’avvio dell’app, oltre a un problema visivo che interessava il testo al centro dei grafici a torta mostrati in System Monitor, che ne causava la fuoriuscita quando troppo lungo.

L’aggiornamento 6.1.1 di KDE Plasma, infine, risolve un bug che interessava il blocco schermo, migliorandone la robustezza per evitare che si verifichino crash in differenti casi.

Come per ogni aggiornamenti, le modifiche complete della nuova versione di Plasma sono disponibili per essere consultate nel changelog completo.