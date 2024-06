KDE Plasma 6.1: tutte le novità della nuova versione rilasciata

Gli sviluppatori del progetto hanno da poco annunciato il rilascio ufficiale di KDE Plasma 6.1, l’ultima versione di uno dei più diffusi ambienti desktop sulle distribuzioni Linux, insieme a Gnome. Si tratta del primo importante aggiornamento della serie 6.0, con supporto a nuove funzionalità per la GPU e tanto altro.

KDE Plasma 6.1: cosa cambia nella nuova versione

KDE Plasma 6.1 introduce innanzitutto il supporto per la sincronizzazione GPU destinato agli utenti con schede video Nvidia, al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza con il gestore di finestre Wayland, ma anche con lo stack grafico Mesa 24.1 e i driver Nvidia 555.

Viene anche aggiunto il supporto per il triplo buffering, rendendo più fluide le animazioni e i rendering della schermata, un miglior supporto per il formato app Flatpak, una nuova pagina per il desktop remoto disponibile dalle impostazioni di sistema, dove è ora possibile attivare e configurare accessi remoti RDP, e una nuova opzione per nascondere il cursore del mouse dopo un certo periodo di inattività.

KDE Plasma 6.1 migliora anche le notifiche di sistema, insieme alla possibilità di salvare manualmente la sessione, oltre al ripristino sperimentale per Plasma Wayland, mette a disposizione una calcolatrice dal launcher Kicker e migliora il supporto per le VPN WireGuard.

Con la nuova opzione “Scuoti il ​​cursore per trovarlo” attivata di default, è possibile facilmente trovare il mouse nella scheramta. Ci sono anche modifiche rivolte ai dispositivi che fanno uso di illuminazione RGB, con cui è ora possibile sincronizzare il colore della retroilluminazione con quello dell’accento dell’interfaccia.

Altre modifiche importanti riguardano una modernizzazione delle schermate per le impostazioni di sistema, insieme a una ricerca migliorata, varie migliorie ai widget “Alimentazione e batteria”, “Orologio digitale” e “Note adesive”, supporto migliorato per le app XWayland e miglioramenti all’app “Welcome Center” e alla funzione “Night Life”.

Tutte le modifiche sono elencate nella pagina ufficiale di KDE Plasma 6.1.