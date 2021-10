Scegliere una password efficace e quasi inviolabile non è sicuramente semplice in autonomia. Niente paura, ci viene in aiuto Keeper, un gestore di password oggi disponibile con uno sconto del 10% a 5,67€ mensili.

In merito a questo tema che interessa praticamente tutti e visto che siamo nel periodo del CyberSecurity Month, è a vostra disposizione il webinar gratuito offerto dalla stessa azienda consultabile su questo sito.

Keeper: i dettagli

Keeper nasce dunque per proteggere password, files, note presenti nei vari dispositivi. In pratica questo plusbundle permette di tenere dentro una specie di cassaforte tutte le informazioni personali da custodire. Keeper, infatti, è in grado di crittografare tutti i dati rendendoli di fatto inviolabili anche dagli hacker più esperti. Il pacchetto in sconto del 10% oltre ad offrire questo potente ed efficace gestore di password ha anche un’interessante feature chiamata BreachWatch che monitora e scova eventuali account violati anche nel dark web.

Inoltre, grazie a KeeperFill, la password generata verrà automaticamente aggiunta ai vari login presenti nei siti.

All’interno del piano Keeper bundleplus si potrà anche conservare in maniera sicura tutte le carte di credito e debito, documenti di identità personali, note private, ed altro. Oltre a questo è possibile impostare un quantitativo pari a 5 contatti che avranno accesso alla nostra cassaforte di sicurezza in casi di emergenza.

Plusbundle rispetto alla versione base ha molte più funzioni e sicuramente vale la pena scegliere questa a discapito della sola variante Keeper Unlimited che possiede solo un gestore di password. Tra le più importanti troviamo sicuramente la funzione KeeperFill e il BreachWatch, entrambe molto importanti per proteggere le proprie password e dati personali al meglio.

Keeper plusbundle è disponibile mensilmente a 5,67 euro mensili, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo standard. Oltre alla versione mensile è possibile sottoscrivere il piano annuale che prevede un costo di 68,04€.