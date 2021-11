Keeper, tutti i piani di protezione password in sconto del 50% per gli studenti

Il mondo del web è meraviglioso, ma anche pieno di pericoli. Perciò una password complessa può rivelarsi una mossa efficace, nonché una garanzia, per mantenere al sicuro tutti i nostri dati. Ricordarle tutte però non è sempre facile: a fare il lavoro al posto nostro c'è Keeper, la piattaforma più completa per generare, gestire e conservare tutte le nostre chiavi di accesso in modo semplice e sicuro. Se sei uno studente puoi usufruire della promozione al 50% di sconto sull'acquisto di Keeper. Per accedere all'offerta sarà necessario registrarsi e verificare il proprio status di studente in maniera completamente gratuita utilizzando la piattaforma Sutdent Beans.

Keeper permette di generare e conservare password, ma anche informazioni personali, documenti e dati sensibili che vogliamo mantenere al sicuro. Avrai a disposizione una cassetta di sicurezza digitale protetta da crittografia a cui è possibile accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, anche fuori casa. Tante le funzioni interessanti di Keeper. Prima fra tutte la generazione di password casuali molto complesse, che possono essere inserite automaticamente nei box dedicati al login, sfruttando il tool KeeperFill. In questo modo, nel caso in cui sul nostro PC siano installati dei keylogger nascosti, non avranno la possibilità di conoscere le nostre password.

Una cassetta di sicurezza tutta per te

Nella cassetta di sicurezza digitale potremo conservare, oltre alle chiavi di accesso e alle informazioni personali, anche i dati di pagamento delle nostre carte, così da effettuare acquisti online senza alcun rischio di furto. Ma non solo: c'è spazio anche per documenti d'identità, patenti di guida e passaporto, organizzati in apposite sezioni personalizzate. In casi di estrema urgenza, inoltre, vi potranno accedere cinque contatti designati in precedenza. Lo sconto del 50% dedicato agli studenti all'acquisto dei piani Keeper Unlimited, Keeper Unlimited con 10 GB di spazio di archiviazione e Keeper Family. Il piano Unlimited offre due funzionalità aggiuntive: monitoraggio del Dark Web con BreachWatch, che ricerca costantemente eventuali violazioni dei nostri account, e Archiviazione dei File Sicura per conservare e gestire i nostri file.