Keliweb: hosting di qualità a prezzi contenuti

Non tutti i siti web sono uguali e, allo stesso tempo, anche i provider che offrono gli hosting propongono servizi molto diversi.

Basti pensare all’enorme differenza che passa tra un piccolo blog amatoriale e un e-commerce con un giro d’affari da capogiro. Individuare una piattaforma in grado di ospitare il proprio sito nel miglior modo possibile però, è una priorità sia per l’appassionato che per chi fa business online.

Dunque, ancor prima di avviare un progetto online è essenziale avere ben chiaro quali sono le reali necessità e, una volta che si è presa coscienza a riguardo, effettuare una scelta.

I provider che si occupano di fornire hosting sono, attualmente, moltissimi. Tra la tanta scelta però, Keliweb è uno dei nomi più apprezzati dall’utenza.

Hosting Keliweb: una soluzione per qualunque tipo di necessità

A rendere Keliweb una scelta così diffusa, sono diversi fattori. Primo fra tutti è, senza ombra di dubbio, la flessibilità rispetto a quanto offre ai clienti.

Qualche esempio? Il piano KeliUser offre un buon modo per approcciarsi alla rete, anche se non si è dei professionisti del settore. Questa formula di hosting propone agli utenti:

un dominio gratis

5 GB SSD di spazio web

10 caselle di posta

1 database

il certificato SSL e HTTP/2

un site builder

il pannello di controllo DirectAdmin

Il tutto per appena 23,90 euro (più IVA) all’anno.

Ancor più interessante è però KeliPRO che, grazie all’offerta di Keliweb, rappresenta una soluzione capace di attirare un numero enorme di webmaster.

Stiamo parlando di un dominio gratuito, 10 GB SSD di spazio web, 50 caselle di posta, 5 database oltre all’immancabile certificato SSL e HTTP/2. Attraverso lo sconto del 50% KeliPRO è disponibile per appena 19,90 euro (più IVA) all’anno. Un’occasione imperdibile per risparmiare persino sul piano base offerto dallo stesso provider.

Va poi ricordato che Keliweb offre anche hosting su misura per siti WordPress, cloud hosting, VPS e domini: insomma, tutto quello che serve per poter avviare una fruttuosa e soddisfacente attività online.

