Nasce l'Innovation Hub del PSN, per il futuro della PA

Un ecosistema collaborativo per accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: così è definito il nuovo Innovation Hub del Polo Strategico Nazionale, appena presentato. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Strategia Cloud Italia.

Polo Strategico Nazionale lancia Innovation Hub

Come si legge nel comunicato di annuncio, si tratta di uno spazio digitale in cui istituzioni, università, centri di ricerca, partner tecnologici e startup possono collaborare per sviluppare soluzioni digitali sicure, interoperabili e ad alto valore aggiunto secondo un modello di open innovation . L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione di competenze e tecnologie che porteranno alla nascita di servizi poi integrati nel catalogo delle soluzioni messe a disposizione della PA. Un ambiente progettuale e dinamico che si fonda su quattro driver strategici:

Sicurezza e sovranità;

crescita e sviluppo;

talento e competenza;

efficacia e sostenibilità.

Il debutto costituisce una nuova fase del percorso previsto dalla Convenzione sottoscritta con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in linea con le normative stabilite dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale. Di seguito le parole di Emanuele Iannetti, Amministratore Delegato di Polo Strategico Nazionale.

La nascita dell’Innovation Hub rafforza il nostro impegno condiviso con il Dipartimento per la trasformazione digitale, volto a traguardare l’obiettivo di creare un luogo dove le idee, discusse tra esperti del settore in un laboratorio dedicato, si trasformano in progetti concreti e l’innovazione si traduce nella creazione di servizi pubblici al cittadino più efficaci e sostenibili. È un passo che rafforza il nostro impegno per la creazione di un ecosistema aperto, collaborativo e sicuro, capace di valorizzare ogni contributo, anche quello che nasce dalle realtà più giovani e dinamiche.

Pubblica Amministrazione coinvolta attivamente

Dal canto suo, la Pubblica Amministrazione sarà protagonista attiva e non solo beneficiaria, partecipando alla co-progettazione delle soluzioni, attraverso un dialogo costante con tutte le realtà coinvolte. Queste le parole di Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica.