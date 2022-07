Keliweb: hosting WordPress con sconto del 50%

Perché così tante persone amano realizzare e gestire siti WordPress? Questo CMS ha raggiunto una notevole popolarità nel corso degli ultimi anni.

I motivi di questo successo sono molteplici. Si tratta di una piattaforma facile da usare, in quanto dotata di un’interfaccia user friendly. La flessibilità notevole, abbinata all’elevata personalizzazione (con pressoché infiniti plugin e temi grafici) sono altri fattori che hanno determinato la diffusione di WordPress.

Se tutto ciò è vero però, va anche detto che senza adottare un hosting su misura tali vantaggi vanno a perdersi.

Un provider capace di ospitare un sito WordPress deve garantire:

stabilità ;

; uptime quanto più possibile vicino al 100% ;

; performance elevate;

alto livello di sicurezza.

Il tutto, se possibile, a prezzi accessibili. A questo identikit risponde perfettamente Keliweb, forte di hosting WordPress appositamente ideati per qualunque tipo di sito.

Hosting WordPress: Keliweb ti offre due piani a prezzo dimezzato

Per chi è agli inizi, il piano hosting WP Start rappresenta un ottimo punto di partenza. In tal senso, è possibile contare su un dominio gratis incluso, una CPU da 2vCore, 10GB SSD spazio Web, 2GB RAM, 10 caselle di posta elettronica, 3 database e il supporto MultiPHP.

Caratteristiche ideali per un sito Web vetrina o un blog personale. A rendere ancora più appetibile questa offerta, vi è il costo davvero contenuto. WP Start di Keliweb infatti, grazie al 50% di sconto, è disponibile per appena 17,45 euro (più IVA) all’anno.

Per i progetti digitali più ambiziosi e con più visite mensili, è possibile invece optare per la sottoscrizione WP Play. In questo caso, si può contare su una CPU 3 vCore, 50 GB di SSD, 4 GB di RAM, 50 caselle di posta e 50 database.

E il costo? WP Play, grazie al prezzo dimezzato, è disponibile per soli 39,50 euro (più IVA) all’anno. Le suddette promozioni dureranno fino al 04-09-2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.