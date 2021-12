Keliweb: a natale una pioggia di sconti per i VPS

I VPS, Virtual Private Server, sono un servizio sempre più utile in ambito aziendale e non.

Si tratta di una sorta di hosting avanzato, ideale per chi ha esigenze particolari quando si tratta di ospitare siti web multipli o altre strutture web più complesse. A livello pratico, il compito di un VPS è ospitare i file di un sistema funzionante sul web, offrendo buona parte dei server dedicati a un prezzo decisamente più contenuto.

In questo contesto è possibile parlare di software gestionali avanzati per le aziende, ma anche di veri e propri server web, siti in WordPress, Joomla!, Magento oltre a VPS per trading o per ospitare server gaming.

Sotto questo punto di vista Keliweb offre una proposta alquanto interessante in concomitanza con le feste natalizie. Stiamo parlando di un server virtuale su misura disponibile a partire da 4,90 euro al mese (più IVA).

VPS a prezzo scontato: un regalo di natale tecnologico all'insegna della praticità

Con il suddetto prezzo è possibile aggiudicarsi il proprio VPS con CPU da 1 vCore, 512 MB di RAM e SSD da 20 GB con OS Linux. Anche se si tratta di un ottimo punto di partenza, per esigenze particolari, è possibile esplorare una delle tante proposte Keliweb.

La configurazione infatti risulta altamente personalizzabile, soprattutto visto il gustoso sconto del 10% che la piattaforma ha riservato per i suoi clienti come regalo di natale. Qualche esempio pratico?

Il pacchetto Value, ovvero quello maggiormente apprezzato dagli utenti, prevede CPU 4 vCore, 4 GB di RAM, 50 GB di SSD, un backup di sicurezza ogni 4 giorni e la possibilità di scegliere tra Linux e Windows come sistema operativo del server. Il tutto per un costo complessivo di 26 .91 euro al mese (più IVA) rispetto al prezzo originale, di 29,90 euro.

Per le grandi aziende o per chiunque abbia esigenze ancora maggiori invece, il piano Full infatti prevede 8 vCore, 16 GB di RAM, 300 GB di SSD e backup ogni 48 ore. Il prezzo mensile, IVA esclusa è di 80,91 euro rispetto ai 89,90 di listino.

Ovviamente i VPS non sono l'unico servizio proposto da Keliweb. L'azienda infatti è nota per offrire hosting e cloud hosting di ottima qualità.