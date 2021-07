Keliweb: sconto 30% per hosting WordPress

Tra le numerose promozioni di Keliweb spiccano quelle relative al servizio di hosting WordPress. Gli utenti che devono realizzare un sito professionale possono approfittare dell'offerta attuale per il piano WordPress Play: solo 55,30 euro/anno (IVA esclusa). Chi deve gestire più siti può scegliere i piani Premium e Corporate.

Hosting WordPress Play: sconto del 30%

Il piano WordPress Play include un dominio gratis per sempre (.it, .com o .eu), 3 vCore CPU, 4 GB di RAM dedicata, 50 GB di spazio su SSD. Si tratta di risorse hardware sufficienti per un sito professionale con prestazioni adeguate. L'utente può inoltre sfruttare 50 caselle di posta elettronica, 50 database SQL, il supporto multiPHP, il certificato SSL e il protocollo HTTP/2.

Nel prezzo è compresa anche la protezione anti-malware e il servizio Backup Plus che consente di effettuare operazioni di backup e ripristino del sito. Sono supportati anche i backup protetti dalla crittografia e il recupero di singoli file o cartelle, senza la necessità di ripristinare l'intero sito. Per la gestione è disponibile il pannello cPanel.

L'abbonamento per il primo anno al piano WordPress Play è disponibile a 55,30 euro/anno (IVA esclusa), invece di 79,00 euro/anno (sconto del 30%). La promozione è valida fino al 31 agosto 2021 per le nuove attivazioni.

Lo stesso sconto è applicato ai piani WordPress Premium (fino a 5 siti) e WordPress Corporate (fino a 10 siti). In questo caso ci sono più risorse dedicate in termini di CPU, RAM e storage.