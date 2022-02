Keliweb: sconto 50% per hosting e-commerce

Keliweb offre servizi di hosting per ogni necessità, tra cui quelli che consentono di creare un sito di e-commerce con WordPress e il noto plugin WooCommerce. Ma le aziende che vogliono soluzioni più avanzate possono scegliere i quattro piani con risorse dedicate. Grazie alla promozione in corso, fino al 28 febbraio è possibile sottoscrivere l'abbonamento per un anno con uno sconto del 50%.

Hosting e-commerce in offerta

I quattro piani hosting e-commerce di Keliweb sono EC 1, EC 2, EC 3 e EC 4. L’azienda italiana consiglia di utilizzare PrestaShop, WooCommerce, Open Cart o Magento (non per EC 1), ma gli utenti sono liberi di scegliere altri CMS o plugin per la creazione del negozio digitale. Tutti i piani includono un dominio .it gratuito. Le differenze sono ovviamente rappresentate dalle risorse hardware.

Il piano EC 1 è “hosting gestito” con 3 vCore, 4 GB di RAM dedicati, SSD da 20 GB e IP italiano. Altre caratteristiche sono: email e database illimitati, gestione database remota, cPanel, accesso SSH, backup ogni 24 ore, certificato SSL gratuito, protocollo HTTP/2 e protezione anti DDoS. Il piano EC 2 è simile, ma ci sono anche 5 domini aggiuntivi e supporto Node.js. Le risorse hardware sono 3 vCore, 8 GB di RAM dedicati e SSD da 50 GB.

Il piano EC 3 è invece VPS (Virtual Private Server) gestito con 4 vCore, 8 GB di RAM dedicati, SSD da 150 GB e IP italiano dedicato. Oltre alle funzionalità del piano EC 2 ci sono anche upgrade istantaneo, account manager dedicato e monitoraggio proattivo. Infine, il piano EC 4 offre un server fisico con CPU Intel Core i7, 16 GB di RAM dedicati, due SSD da 250 GB in RAID 0, assistenza prioritaria e garanzia hardware a vita.

Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno ai piani EC 2, EC 3 e EC 4 con uno sconto del 50%. I prezzi IVA esclusa sono quindi 179,40 euro (EC 2), 474,00 euro (EC 3) e 719,40 euro (EC 4). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico.