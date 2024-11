Kena 4,99: minuti illimitati e 100 Giga a 4,99 euro al mese

In occasione del Black Friday, l’operatore Kena Mobile ha lanciato Kena 4,99, l’offerta con 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese, con attivazione e primo mese gratis. La promozione in corso è valida per gli utenti che richiedono la portabilità del loro numero da Iliad, PosteMobile, Tiscali, Fastweb, CoopVoce, Lyca e altri operatori virtuali.

È previsto un costo iniziale di 5 euro che include i primi due mesi dell’offerta, più l’attivazione, la SIM e la sua spedizione. Per quanto riguarda invece i dati in roaming, Kena 4,99 comprende 7 Giga per navigare in Europa.

Per attivare l’offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Kena Mobile.

L’offerta Kena 4,99 per il Black Friday

Il traffico dati incluso in Kena 4,99 prevede una connessione in 4G sotto la rete TIM, con una velocità massima in download di 60 Mbps e in upload di 30 Mbps. Nei 100 Giga della promo sono inclusi anche 7 Giga in roaming, utili per navigare in Internet con i dati mobili durante una vacanza nel Vecchio Continente.

Riguardo invece alle chiamate, con la nuova offerta del Black Friday di Kena Mobile si hanno minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. Sono poi inclusi 200 SMS, anche in questo caso verso i numeri nazionali.

Nel suo comunicato, Kena sottolinea che l’offerta in corso è valida soltanto per chi effettua la portabilità dai seguenti operatori virtuali: Iliad, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, PosteMobile, Lyca, 1Mobile, China Mobile, Daily Telecom, 2appy, Elimobile, Digi Mobile, Green, Feder Mobile, Engan Mobile, Noitel, NetValue, Italia Power, Intermatica, Plintron, Ovunque, Optima, NTMobile, Nextus, Nova, Withu, Wings Mobile, Welcome Italia, Telmekom, Spusu, Rabona Mobile e Professional Link.

L’offerta terminerà alla mezzanotte del 29 novembre.