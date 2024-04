Kena 5,99: 150GB con primo mese REGALATO

Kena Mobile offre una promozione molto interessante denominata Kena 5,99, dedicata in particolare a chi decide di mantenere il proprio numero trasferendolo da specifici operatori verso Kena. Questa offerta include un’ampia quantità di dati internet 4G, minuti illimitati e SMS, tutti disponibili a un prezzo molto competitivo di 5,99€ al mese.

Attualmente è possibile godere della prima mensilità gratuita richiedendo la tariffa che vedremo di seguito e disponibile a meno di 6 euro mensili.

Kena 5,99: i dettagli

100 GB di internet in 4G: con l’attivazione del servizio di Ricarica Automatica, è possibile ottenere 50 Giga aggiuntivi, raggiungendo così un totale di 150GB. Importantemente, 6,5 GB di questi sono disponibili anche per navigare in Europa, garantendo così connettività anche durante i viaggi all’interno dell’Unione Europea.

Minuti Illimitati: per chiamare verso tutti i numeri fissi e mobili, offrendo grande flessibilità senza preoccupazioni di superamento dei limiti.

200 SMS: verso tutti i numeri mobili, che permettono di inviare messaggi di testo a chiunque senza ulteriori costi.

Per poter aderire a questa offerta, è necessario trasferire il proprio numero a Kena da operatori specifici come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri MVNO. In alternativa, è possibile attivare tale promo richiedendo un nuovo numero.

Costi ed altro

L’offerta prevede un costo di attivazione di 4€, ma questo costo viene azzerato nel caso in cui vengano forniti i consensi commerciali in fase di attivazione. Inoltre, per alcune settimane è possibile aderire alla promozione che azzera il primo mese di tariffa. Il costo della scheda SIM è invece completamente gratuito.

Kena Mobile utilizza l’infrastruttura di rete di TIM ed offre quindi una copertura nazionale di tutto rispetto. Tale second brand è privo di vincoli contrattuali.