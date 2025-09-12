Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis

Nella quotidianità digitale fatta di smart working, streaming, social e videochiamate, una semplice tariffa dati non basta più: servono fluidità, velocità e libertà. Kena Mobile entra in scena con un’offerta che punta su trasparenza, prestazioni reali e tanta flessibilità. Su rete TIM, con velocità fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, Kena 5G si propone come una delle opzioni migliori per chi vuole potenza e semplicità, senza sorprese.

La promo base a 5,99 €

Per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, Kena propone un piano da 100 o 200 GB al mese con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di soli 5,99 €. L’attivazione è gratuita, così come la SIM e la consegna, e i primi due mesi sono inclusi senza costi aggiuntivi. Si tratta di una delle offerte più aggressive sul mercato, disponibile solo online fino al 22 settembre.

Altre opzioni disponibili

Kena non si limita a un solo pacchetto, ma mette a disposizione diverse soluzioni:

100 GB a 29,99 € ogni 6 mesi per chi preferisce un’unica ricarica semestrale;

250/350 GB a 7,99 € al mese con ricarica automatica;

350/450 GB a 9,99 € al mese per chi fa un uso intensivo di dati.

Anche in questi casi, attivazione e consegna sono gratuite (o al massimo 2 €, azzerabili fornendo i consensi commerciali). Tutte le offerte includono 5G fino a 250 Mbps.

Servizi extra e gestione semplice

Kena punta sulla praticità. Con la ricarica automatica si ottengono 100 GB aggiuntivi ogni mese, mentre il servizio Restart consente di anticipare il rinnovo dell’offerta al costo standard, senza sovrapprezzi. Per chi vuole eliminare la SIM fisica, è disponibile la eSIM, attivabile in pochi minuti tramite SPID o video selfie, senza plastica e senza attese.

Grazie all’app MyKena, è possibile gestire fino a 7 linee contemporaneamente, controllare credito e consumo dei Giga, acquistare opzioni extra e cambiare offerta in qualsiasi momento. Per conoscere l’offerta completa di Kena 5G clicca qui.