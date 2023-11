Kena anticipa il Natale: per te 180GB a soli 6,99€

130GB di internet 4G, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili e 200 SMS verso tutti i mobili a 6,99€ al mese: è questa la nuova e speciale offerta messa a disposizione degli utenti da Kena Mobile. Se decidi subito di attivare questa offerta, Kena ti offre il 1° Mese, ti regala 50GB al mese in più per 12 mesi e il costo di attivazione di 4,99 euro è gratis.

Non a caso, Kena offre la soluzione per tantissimi utenti che desiderano navigare e guardare serie tv sullo smartphone senza interruzioni e problemi con limiti di GB. In più, le chiamate sono senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale.

Kena Mobile: i suoi vantaggi

Vuoi procedere con la sottoscrizione della promozione? Puoi procedere scegliendo una tra le modalità disponibili.

Direttamente online – cliccando sul tasto “acquista” che trovi in alto a destra nella pagina web Kena;

Da App Kena Mobile (disponibile per Android e per iPhone);

Chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181.

L’offerta è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile che per chi decide di mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue e Noitel.

Che aspetti? Non dimenticare che solamente se decidi subito di attivare l’offerta pensata da Kena, ti viene offerto il 1° mese, hai in regalo 50GB in più al mese per 12 mesi e il costo di attivazione di 4,99 è del tutto gratuito.

