Kena Mobile: 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese

Kena Mobile lancia una nuova promozione dedicata a chi proviene da Iliad, Fastweb, Ho Mobile, altri operatori virtuali o è comunque disposto ad attivare un nuovo numero. A soli 5,99 euro al mese puoi avere 200 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, il primo mese è completamente gratuito con attivazione gratis se accetti i consensi commerciali (altrimenti ti costerà comunque solo 4 euro).

Kena offre una tariffa senza vincoli, senza costi nascosti, senza penali e con la possibilità di cambiare quando vuoi. Si appoggia alla rete TIM, quindi avrai una copertura del 99% della superficie italiana e una navigazione stabile fino a 60 Mbps. Sebbene non sia in 5G, avrai la certezza di una copertura stabile e ampia, perfetta per tutto quello che ti serve tra social, streaming e videochiamate.

La tua offerta potrà essere gestita direttamente dall’app Kena che con un click ti permette di controllare il credito, ricaricare, gestire eventuali SIM aggiuntive e altro ancora. L’attivazione dell’offerta è semplicissima e avviene online con SPID o video selfie: completerai il tutto in pochi minuti.

Scegli Kena Mobile per avere una tariffa completa, affidabile e ultra conveniente. Attivala adesso per iniziare a risparmiare.