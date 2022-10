Kena Mobile contro le rimodulazioni: 1° mese gratis e prezzo per sempre

È il momento giusto per cambiare operatore e passare a Kena Mobile. L’operatore semi-virtuale di TIM, infatti, rinnova il suo listino di offerte con una tariffa speciale da 70 GB disponibile con primo mese e attivazione gratis. La promozione riguarda la tariffa Kena 5,99, disponibile richiedendo la portabilità da alcuni operatori selezionati. L’offerta costa solo 5,99 euro al mese e presenta un prezzo “per sempre” che protegge l’utente contro le rimodulazioni. La proposta di Kena è disponibile con portabilità da Iliad o da un virtuale.

Primo mese e attivazione gratis con la nuova offerta Kena 5,99 da 70 GB al mese

Si rinnova il listino di offerte Kena Mobile. L’operatore mette a disposizione dei nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero la possibilità di attivare Kena 5,99. L’offerta in questione, in via promozione, è disponibile con attivazione e primo mese gratis. La tariffa include:

minuti illimitati verso tutti

500 SMS verso tutti

70 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti illimitati, 500 SMS e 5 GB al mese senza costi extra

Kena 5,99 presenta un costo di 5,99 euro al mese. Grazie alla promozione in corso, però, l’offerta è attivabile con primo mese e attivazione gratuita. Non ci sono, quindi, spese iniziali. Anche la spedizione della SIM, infatti, è completamente gratis.

Da notare, inoltre, che il prezzo è “per sempre” come indicato chiaramente dal provider che, quindi, garantisce una protezione totale contro le rimodulazioni tariffarie, una vera e propria costante del mercato di telefonia mobile nel corso degli ultimi anni.

Per richiedere l’attivazione dell’offerta è necessario, però, effettuare la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato come PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri. Richiedendo l’attivazione dell’offerta dal sito dell’operatore, la SIM sarà consegnata nel giro di pochi giorni.

Chi non può attivare Kena 5,99, inoltre, ha la possibilità di scegliere tra altre offerte come Kena 7,99 per nuovi numeri e Kena 11,99 per chi richiede la portabilità. Entrambe le offerte includono 100 GB in 4G al mese con la prima che costa 7,99 euro e la seconda 11,99 euro. Anche queste due offerte hanno un prezzo “per sempre”.

Tutte le offerte Kena Mobile, compresa l’ottima Kena 5,99, sono disponibili per l’attivazione dal sito Kena:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.