Kena Mobile: offerte senza vincoli, con tanti giga e zero costi nascosti

Le migliori tariffe per nuovi numeri e clienti MVNO

Chi proviene da Iliad, Fastweb, ho. e altri MVNO, oppure sceglie di attivare un nuovo numero, può accedere alle offerte più convenienti del listino Kena. I pacchetti partono da 5,99 euro al mese e comprendono minuti illimitati, 200 SMS e una grande quantità di traffico dati, che può arrivare fino a 330 GB con ricarica automatica attiva. Tutte le offerte includono il primo mese gratuito e l’attivazione a costo zero, se vengono forniti i consensi commerciali.

Con la ricarica automatica attiva, ogni offerta si arricchisce automaticamente di 100 GB extra al mese, senza costi aggiuntivi e senza modificare il prezzo del canone. È una scelta adatta a chi ha bisogno di un pacchetto generoso per navigare in mobilità, senza preoccuparsi dei consumi.

Un’opzione anche per clienti Vodafone, WindTre, Very e TIM

Per chi proviene da operatori tradizionali, Kena propone una soluzione a 11,99 euro al mese che include 200 GB con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. Anche in questo caso non sono previsti costi di attivazione o spedizione della SIM. Si tratta di una proposta trasparente, pensata per chi vuole cambiare gestore mantenendo un profilo completo e senza vincoli.

App Kena: gestione completa della linea

Tutte le funzioni essenziali sono concentrate nell’app Kena Mobile, disponibile per dispositivi Android e iOS. Dall’app è possibile controllare il credito residuo, verificare i giga disponibili, effettuare ricariche in sicurezza e gestire più linee con un solo profilo. L’interfaccia è semplice e chiara, pensata per rendere l’esperienza d’uso immediata anche per chi non è esperto.

L’app consente anche di consultare le offerte attive, cambiarle in autonomia, acquistare opzioni aggiuntive e accedere al supporto tramite KenAI o tramite le FAQ aggiornate.

Attivazione rapida e servizi extra

Kena punta molto anche sulla facilità di accesso. Oggi è possibile attivare una SIM direttamente online utilizzando SPID o video selfie, senza la necessità di recarsi in un punto vendita. In caso di esaurimento anticipato del traffico, il servizio Restart permette di anticipare il rinnovo mensile al costo standard, garantendo continuità di navigazione. La copertura può essere verificata prima dell’attivazione tramite lo strumento online dedicato, così da assicurarsi che il proprio comune sia ben servito. Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile clicca qui.