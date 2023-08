Kena Mobile ti offre 130+200GB, minuti illumitati e 200 SMS a 6,99€ al mese

Se stai cercando una soluzione che ti permette di avere tanti giga di navigazione, insieme a minuti illimitati e una buona quantità di SMS la possibilità migliore è approfittare della nuova offerta di Kena Mobile che ti offre tutto questo a soli 6,99 euro al mese.

Kena Mobile a 6,99 euro al mese e non ti manca niente

Il piano a 6,99 euro al mese ti offre 130 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS, con primo mese gratis e addirittura 200 Giga aggiuntivi per 60 giorni. Si tratta di una promozione imperdibile, valida solo per i nuovi numeri e per i clienti che provengono da Iliad, Poste, Tiscali, Lyca, Coop, Fastweb e altri operatori virtuali.

Kena Mobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete di Tim, garantendo una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G e del 97% in 3G. Con Kena Mobile puoi navigare fino a 60 Mbps di velocità e usufruire di servizi come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e il servizio VoLTE, che ti permette di effettuare chiamate in alta definizione usando la rete 4G.

Non lasciarti scappare questa occasione: passa a Kena Mobile e approfitta del piano a 6,99 euro al mese che ti offre 130 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS, con primo mese gratis e 200 Giga aggiuntivi per 60 giorni. Ti basterà collegarti al sito ufficiale e seguire le istruzioni per attivare il tuo piano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.