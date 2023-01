Kena Offerta coi Fiocchi: 130GB a SOLI 6,99€

L’Offerta coi Fiocchi di Kena Mobile continua a stupire! Questa promozione infatti offre ogni mese ben 130 Giga di traffico internet a meno di 7 euro al mese. Inoltre, l’operatore ex Noverca regala a tutti i suoi clienti che acquistano questa tariffa entro il 24 Gennaio 2023 il costo di attivazione.

Kena: ecco l’Offerta coi Fiocchi

La tariffa del gestore low-cost di TIM offre ogni mese 130 Giga di internet in 4G con velocità massima stanziata a a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e 500 messaggi sempre verso qualsiasi gestore mobile. Tutto questo è disponibile ad un prezzo davvero da non lasciarsi sfuggire! Stiamo parlando di 6,99 euro ogni mese.

Il canone mensile include anche ben 7GB di internet da utilizzare in tutta Europa grazie agli accordi sul roaming. Inoltre, nei 6,99 euro mensili troviamo il servizio VoLTE incluso gratuitamente.

La tariffa che abbiamo descritto poc’anzi è disponibile in portabilità da determinati gestori virtuali come Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu. La stessa identica offerta telefonica è attivabile anche se necessitate di attivare una nuova numerazione con Kena.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 7 euro al mese è disponibile ONLINE con costo di attivazione interamente a carico di Kena Mobile solo se attiverete una SIM entro il 24 Gennaio 2023.

