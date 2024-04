Kena Promo: cambia gestore ad un prezzo BOMBA

La Kena 11,99 100GB Promo è particolarmente allettante per chi desidera trasferire il proprio numero telefonico da un altro operatore a Kena. Con un costo mensile di soli 11,99 euro, questa promozione offre una serie di vantaggi che la rendono estremamente conveniente per chi è alla ricerca di un’opzione mobile vantaggiosa.

Kena Promo: cosa offre?

Chiamate Illimitate : con questa offerta, potrai effettuare chiamate senza limiti di tempo verso ogni numero fisso e mobile, mantenendo sempre i tuoi cari a portata di mano.

: con questa offerta, potrai effettuare chiamate senza limiti di tempo verso ogni numero fisso e mobile, mantenendo sempre i tuoi cari a portata di mano. 200 SMS inclusi : la promozione include anche 200 messaggi al mese verso tutti i numeri mobili, garantendo la possibilità di rimanere in contatto con amici e familiari attraverso brevi messaggi di testo.

: la promozione include anche 200 messaggi al mese verso tutti i numeri mobili, garantendo la possibilità di rimanere in contatto con amici e familiari attraverso brevi messaggi di testo. 100GB di dati in 4G : uno dei principali vantaggi di questa offerta è il generoso pacchetto di 100GB di dati in 4G, consentendo di navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e utilizzare le app senza problemi di esaurimento di dati.

: uno dei principali vantaggi di questa offerta è il generoso pacchetto di di dati in 4G, consentendo di navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e utilizzare le app senza problemi di esaurimento di dati. Bonus Esclusivi: in occasione del settimo compleanno di Kena, attivando l’offerta riceverai in regalo un bonus di 70GB per 7 giorni. Inoltre, con l’attivazione del Servizio di Ricarica Automatica, potrai ottenere 50GB extra al mese, senza alcun costo aggiuntivo a partire dal primo rinnovo.

Questa offerta è pensata esclusivamente per coloro che intendono passare a Kena mantenendo il proprio numero di telefono da qualsiasi gestore mobile sia MVNO che fisico. Grazie alla velocità dei dati 4G, potrai godere di prestazioni fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, garantendo un’esperienza di navigazione veloce e fluida.

Costi ed altro

La Kena 11,99 100GB Promo offre un’eccellente opzione per chi vuole una tariffa mobile vantaggiosa e desidera spostare il proprio numero telefonico a Kena. Con chiamate illimitate, un’ottima dotazione di SMS e un cospicuo quantitativo di dati a disposizione, questa promozione offre un equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni. Inoltre, puoi richiedere il cambio gestore completamente gratis con SIM, attivazione e spedizione incluse nel prezzo.