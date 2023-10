Kena: scopri l'offerta imbattibile con fino a 280 GB e 1° mese gratis

Kena Mobile sta diventando sempre più l’operatore mobile su cui puntare grazie alla una nuova offerta, il piano 6,99 130GB Plus, per attirare i clienti.

Questa tariffa offre minuti e SMS illimitati, oltre a 130 GB di dati 4G con velocità fino a 60 Mbps al mese, al prezzo di 6,99 euro al mese, con attivazione gratuita. Inoltre, tutti i nuovi clienti ricevono il primo mese gratuito.

La promozione prevede 100 GB aggiuntivi ogni mese per un periodo di 6 mesi senza costi aggiuntivi, nonché 50 GB aggiuntivi con l’attivazione della Ricarica Automatica. Di conseguenza, con meno di 7 euro si può accedere alla tariffa più completa disponibile, che garantisce fino a 280 GB al mese.

Per usufruire della promozione è necessario presentare una richiesta di portabilità da Iliad o da un operatore virtuale. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito ufficiale di Kena Mobile, accessibile tramite il link qui sotto.

Kena: scopri l’Imperdibile offerta a 6,99 euro al mese

Cosa include la nuova offerta di Kena? Ogni mese 130 GB in 4G fino a 60 Mbps, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, +50 GB al mese attivando la Ricarica Automatica, +100 GB al mese per 6 mesi, minuti e SMS illimitati e fino a 7 GB in roaming in UE ogni mese, possibilità di usare il servizio VoLTE.

Il prezzo dell’offerta è di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. La promozione può essere attivata solo tramite portabilità da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Se vuoi aderire a questa offerta di Kena, clicca sul link qui sotto.

