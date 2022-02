Kena TIM Vision: Tutto DAZN e Infinity+ a 19,99€

Grazie a Kena, è possibile vedere il pacchetto TIM Vision con Serie A TIM e tutti gli eventi presenti su DAZN ed Infinity ad un prezzo promozionale pari a meno di 20 euro mensili per i primi 9 mesi.

Kena TIM Vision: i dettagli della PROMO

Kena ti offre la possibilità a soli 19,99 euro per i primi 9 mesi di abbonamento, anziché di 29,99€, di vedere DAZN con tutta la Serie A con 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e tutta la Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out, fino al 2024. Inoltre, ci sono anche tantissimi match internazionali di competizioni come la LaLiga e la Copa Libertadores, oltre ai canali tematici di Inter e Milan. DAZN però non è solo la casa del calcio ma anche quella dello sport. Questa piattaforma offre anche la visione di MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. Inoltre, troviamo anche i canali Eurosport 1 HD e 2 HD.

Con Infinity+ invece troviamo ben 104 partite a stagione della Champions League del triennio 2021-2024 oltre a tutto il catalogo di film e serie TV. Il tutto viene attivato su una SIM Mobile che contiene 1 Giga di traffico dati.

Le sorprese però non finiscono qui! Infatti, grazie a TIM Vision possiamo accedere anche ai contenuti esclusivi della TV di TIM con anche tutto il catalogo completo di discovery+.

Tutto questo è disponibile senza alcun vincolo contrattuale. Per attivare il servizio è necessario attivare la Ricarica Automatica che permette di prelevare mensilmente i 19,99 richiesti per la fruizione dei servizi.

Costi ed altro

Kena TIM Vision è attivabile dal 18 Gennaio 2022 ad un costo promozionale di soli 19,99 euro mensili (contro i 29,99 euro previsti da listino standard) per i primi 9 mesi. Non è previsto alcun costo di attivazione iniziale.

Successivamente, il servizio viene rinnovato a 29,99 euro, salvo disdetta.

