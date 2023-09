KenaMobile 250GB: ecco come richiedere la PROMO

KenaMobile oltre le varie promozioni cosiddette “Operator Attack” offre anche la sua PROMO 250GB. Questa novità propone un bundle fisso pari a 150 GIGA di internet in 4G con 100GB regalati dal gestore per 6 mesi.

La tariffa in questione offre ulteriori 50GB in caso di attivazione del servizio di Ricarica Automatica. Inoltre, ogni mese sono compresi anche ben 12 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming su tutto il territorio europeo.

KenaMobile 250GB: PROMO per tutti

La tariffa del virtuale sotto il controllo di TIM è disponibile per tutti coloro quali necessitano di cambiare il proprio gestore. Tale promozione, infatti, è richiedibile provenendo verso qualsiasi operatore mobile.

Vediamo ora il contenuto mensile disponibile col canone pari a 12,99 euro:

150 Giga di internet in LTE sotto rete TIM con velocità stanziata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload .

di internet in sotto rete TIM con velocità stanziata a in e in . minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i gestori sia fissi che mobili in tutt’Italia.

e senza scatto alla risposta verso tutti i gestori sia fissi che mobili in tutt’Italia. 200 SMS verso qualsiasi operatore mobile.

verso qualsiasi operatore mobile. 100GB per 6 mesi GRATIS regalati da Kena.

regalati da Kena. 50GB aggiuntivi disponibili solo se attivi la Ricarica Automatica .

disponibili solo se attivi la . 12GB di traffico dati in 4G in roaming da usufruire ogni mese.

di traffico dati in 4G in da usufruire ogni mese. Servizio VoLTE già incluso gratuitamente ed attivabile con un device compatibile.

Tutto il contenuto che abbiamo visto sinora è compreso nel canone indicato, ovvero pari a 12,99 euro mensili. Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun genere.

Altre info

Questa promozione richiedibile da tutti coloro i quali necessitano di cambiare gestore è attivabile ONLINE, scaricando l’app per iOS o Android oppure chiamando il 181.

L’attivazione, la spedizione ed il costo SIM sono interamente scontati. Kena in sostanza vi regala tutto, dovrete solo pagare la prima mensilità senza altri costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.