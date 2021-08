Grazie all'evento organizzato da Keysbuff in vista del Back to School è possibile acquistare licenze a vita per il sistema operativo Windows 10 e per il pacchetto Office, a prezzo fortemente scontato, approfittando di un codice promozionale. Le chiavi di attivazione sono di tipo Lifetime: valide in tutto il mondo e per sempre, non si avrà mai più bisogno di comprarne altre. Un'ottima occasione per farsi trovare pronti all'appuntamento con il nuovo anno, scolastico o lavorativo che sia. L'importante è farlo subito, poiché la disponibilità è limitata. In più, c'è un gioco in regalo come vedremo più avanti.

Keysbuff: offerte Back to School per Windows e Office

Se stai organizzando la tua nuova postazione professionale o da destinare allo studio, puoi approfittare di queste occasioni, grazie al codice PUN che riduce la spesa del 28%.

Windows 10

Le licenze a vita per Windows 10 nella vetrina di Keysbuff danno diritto al passaggio gratuito a Windows 11 non appena il nuovo sistema operativo sarà disponibile.

Office

Nel pacchetto Office trovano posto, tra le altre cose, programmi come Word per l'editing dei documenti di testo, Excel per la gestione dei fogli di calcolo e PowerPoint per le presentazioni.

Windows Server

È la versione della piattaforma Microsoft pensata e progettata appositamente per i server, con funzionalità di networking avanzate.

Comprare una licenza a vita per Windows e Office su Keysbuff, approfittando dello sconto disponibile ora, è davvero semplice: dopo aver premuto su “Acquista ora” bisogna digitare PUN nel campo “Codice promozionale”, fare click su “Inviare ordine”, scegliere il metodo di pagamento preferito (c'è anche Bitcoin oltre a PayPal e ai principali circuiti della carte di credito) e infine completare il processo seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo.

Come scritto in apertura, in occasione dell'evento Back to School, è in regalo il codice per scaricare gratuitamente un gioco, così da poter trascorrere qualche minuto di divertimento e relax tra una sessione di lavoro o di studio e l'altra.

L'importante è approfittarne subito, poiché la disponibilità è limitata nel tempo e solo un numero chiuso di chiavi è in vendita a prezzo scontato. L'occasione è ideale per chi sta pensando di acquistare una licenza a vita per Office o Windows 10 e ottenere così il passaggio gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Su Keysbuff c'è anche un ricco catalogo di titoli videoludici, adatti a soddisfare il palato di ogni gamer: dagli sportivi agli sparatutto, dai giochi di ruolo agli strategici. Ricordiamo infine la possibilità di rivolgersi al servizio di assistenza, per qualsiasi dubbio o problematica, prima o dopo l'acquisto: le domande possono essere inoltrate all'indirizzo service@keysbuff.com così da ottenere supporto tecnico.

Sponsored by Keysbuff