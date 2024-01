Killers of the Flower Moon: guardalo in streaming

Candidato a 10 premi Oscar, il film Killers of the Flower Moon è in streaming gratis su Prime Video. Tutto ciò di cui hai bisogno per vedere il nuovo capolavoro di Martin Scorsese è un abbonamento ad Amazon Prime attivo: se ancora non ce l’hai, puoi iniziare la prova di 30 giorni senza alcuna spesa.

Killers of the Flower Moon: guarda il film in streaming

Ambientato a Fairfax (Oklahoma) negli anni venti, è l’adattamento cinematografico del saggio Gli assassini della terra rossa scritto da David Grann, a sua volta tratto da fatti realmente accaduti. Di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale.

Cronaca degli omicidi avvenuti tra i membri di una tribù di nativi americani Osage, in Oklahohma, negli anni 20, dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, omicidi e complotti, la situazione è rapidamente degenerata, obbligando il governo a prendere il controllo.

Il cast di attori è stellare: tra gli altri, ne fanno parte Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Per vederlo è bene mettersi comodi: la durata è di 3 ore e 26 minuti. È stato presentato in anteprima mondiale (fuori concorso) al Festival di Cannes dello scorso anno, ricevendo nove minuti di standing ovation da parte del pubblico in sala. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha un voto medio pari a 93%. Insomma, è da vedere.

Come scritto in apertura, lo si può guardare in streaming su Prime Video. È sufficiente un abbonamento Prime attivo, lo stesso che si utilizza per le spedizioni gratuite su Amazon. Non serve altro. Chi non lo ha ancora fatto può approfittare dei 30 giorni di prova, eventualmente cancellando il rinnovo prima della scadenza, così da non andare incontro ad alcuna spesa.

