 Kindle colorato o classico? Entrambi i modelli scontati al Black Friday
Al Black Friday 2025 di Amazon i Kindle sono in offerta in tutte le loro declinazioni: spendi poco e ti godi i libri che ami di più.
Al Black Friday 2025 di Amazon i Kindle sono in offerta in tutte le loro declinazioni: spendi poco e ti godi i libri che ami di più.

Rendi le letture una passeggiata passando in digitale. Anche se acquistare le copie fisiche è un’esperienza a sé, quando si parla di poterle leggere in comfort ecco che cadono i primi altarini. Con un prodotto come Kindle rendi la lettura portatile, accessibile e soprattutto comoda. Puoi scegliere tra la versione classica con schermo in bianco e nero o puntare a quello a colori. Nonostante questa e qualche altra piccola differenza, avrai tra le mani un prodotto di cui non potrai più fare a meno. Approfitta del Black Friday 2025 per acquistarli su Amazon:

Kindle è un prodotto che esiste in diverse declinazioni. In base alle tue esigenze e all’utilizzo che fai puoi acquistare un modello invece che un altro. Un fatto, comunque, è certo: rivoluziona il tuo modo di leggere. So che avere la copia fisica dei libri è un fattore importante per tanti lettori, tuttavia, in questa vita frenetica non sempre sono comode da avere con sé. Con un Kindle, invece, puoi leggere ovunque tu ti trovi, in qualsiasi orario e spazio così da non lasciare in sospeso quel cliffhanger che ti sta occupando il cervello!

Se vuoi leggere agevolmente e senza grandi fronzoli, il modello base fa al caso tuo. È piccolo, leggero e con un display E Ink in bianco e nero da 6″. Ovviamente lo puoi personalizzare come vuoi grazie alle varie impostazioni e alle opzioni per regolare la luminosità frontale. Ci sono 16GB di spazio, schermo antiriflesso e una batteria che dura una vita intera. 

Amazon Kindle (Ultimo modello) - Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile - 16 GB - Senza pubblicità - Nero

Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Senza pubblicità – Nero

Se, invece, vuoi fare un salto di qualità e vuoi goderti anche graphic novel, sottolineature creative e immagini in totale bellezza scegli Kindle Colorsoft. Rispetto al modello base è leggermente più grande con i suoi 7 pollici. Rimane leggero, compatto e perfetto da portare con te. Il display è sempre e Ink ma in questo caso è arricchito da una gamma cromatica che rimane sempre meno saturata rispetto a un classico display. In questo modo i tuoi occhi non si affaticano. Anche qua ci sono le impostazioni per personalizzare le pagine, regolare la luminosità e, in più, la temperatura. Con una batteria interminabile è sempre con te.

Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) - Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile - 16 GB

Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile – 16 GB

Collegati su Amazon per approfittare del Black Friday 2025. Compra:

23 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
23 nov 2025
