Kindle Colorsoft, lo vogliono tutti e oggi è in sconto: colora la lettura

Rendi le letture in digitale ancora più preziose con il magnifico e nuovo Kindle Colorsoft Signature Edition. Il lettore di eBook si impreziosisce con una gamma completa di colori, i quali non solo ti fanno divertire con annotazioni e sottolineature ma ti permettono anche di esplorare nuovi generi letterari senza scendere a compromessi. Questo modello, ossia quello da 32 GB di spazio e con ricarica wireless, è ora in promozione su Amazon con uno sconto del 19%. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello con 244 euro.

Kindle Colorsoft Signature Edition, tutto ciò che devi sapere

Se già avevi sperimentato con un Kindle delle vecchie generazioni, sappi che con Kindle Colorsoft Signature Edition non potrai che trovarti magnificamente. In realtà, sei già sai che leggerai molte graphic novel e così via, anche come primo dispositivo non può che far al caso tuo. L’estetica rimane quasi invariata in quanto hai tra le tue mani un dispositivo che è leggero, dalle dimensioni compatte e con una tecnologia al suo interno che rende la batteria infinita.

La vera e propria differenza sta proprio nello schermo che ora vanta al suo interno una serie di colori per essere ancora più vivace e immersivo. Tuttavia, non ti preoccupare perché non stanca gli occhi in quanto non replica il display di un tablet ma porta avanti la tecnologia e-ink che è stata studiata appositamente per rendere la lettura come su carta e poco stancante. Con mille opzioni diverse per regolare temperatura, luminosità e personalizzare l’impaginazione dei libri, non potrai che trovarsi divinamente.

Kindle Colorsoft Signature Edition è disponibile su Amazon con uno sconto del 19%, non perdere tempo e compralo con soli 244 euro risparmiando €50 sul prezzo di listino.