Kindle, il modello base è in PROMO: con poco è tuo

Se hai sempre desiderato provare il mondo degli ebook reader è arrivato il tuo momento perché Kindle, il modello base, è in promozione su Amazon a soli 59,99€. Con le spedizioni Prime lo ricevi in appena due giorni lavorativi a casa così da poterlo usare fin da subito.

Kindle: un mondo dentro a un dispositivo mini

Passare dalla carta a un ebook reader non è semplice, ma acquistando un Kindle ti renderai subito conto della svolta che le tue letture subiranno. È vero, l'odore delle pagine ha un che di bellissimo, ma se pensi che con il digitale puoi risparmiare e soprattutto leggere tutto ciò che vuoi, dove vuoi… è una grande bella svolta.

Il modello base ha tutto ciò di più necessario per riuscire in tutto ciò. Oltre ad essere super leggero e permetterti di leggere in qualunque posizione senza affaticare la mano o il polso, ha anche uno schermo retroilluminato che ti consente di leggere di giorni, di notte o a qualunque orario senza mai incontrare impedimenti.

Con la batteria integrata non ti preoccupi neanche dell'autonomia visto che hai settimane a disposizione, mentre com il supporto alla connessione WiFi acquisti libri in un battibaleno. Se in caso ne hai già su altri dispositivi, ti basta convertirli in .mobi e inviarli al tuo Kindle con una semplice email (puoi farlo anche dallo smartphone con apposite app gratuite).

Questo prodottino è davvero un'invenzione unica. Quindi se vuoi testarlo approfitta dell'offerta su Amazon così lo paghi appena 59,99€. Con i servizi Prime inclusi lo ricevi in appena uno/due giorni a casa gratuitamente. Se ancora non sei abbonato, prova per 30 giorni gratis.