Kindle Oasis: sì, il Black Friday è cominciato

C’è un indizio a dimostrare come il Black Friday sia ormai effettivamente cominciato. Al di là degli annunci Amazon in proposito e della sensazione di lockdown imminenti che metteranno in difficoltà – inevitabilmente – anche i trasporti merci in prospettiva, oggi il prezzo del Kindle Oasis è caduto del 24% in poche ore, tornando quindi alla quota toccata unicamente in occasione del Prime Day.

Kindle Oasis, lo sconto è già pari a 60 euro

Kindle Oasis è il top di gamma della famiglia Kindle poiché mette assieme tutto il meglio che Amazon ha fin qui sviluppato per i propri e-reader: scocca leggera, form factor che facilita la lettura con una sola mano, schermo di alta qualità luminosità regolabile, possibilità di lettura in ogni condizione di luminosità, resistenza all’acqua. Al Kindle Oasis non manca nulla, insomma. Il prezzo ufficiale di 249,99 euro scende oggi a 189,99 euro, con un risparmio netto di 60 euro e spedizione gratuita (e possibilità, peraltro, di acquisto con carta del docente).

Amazon ha chiaramente modificato la propria strategia di vendita: il Black Friday 2020 non sarà il solito evento che porta gli utenti ad addensare le richieste nel giro di poche ore, perché il rischio è quello di una chiusura progressiva, con parallelo aumento degli acquisti online, che potrebbe portare ad una paralisi delle consegne. Ecco perché il gruppo ha anticipato le offerte, cercando di incrociare l’interesse di quanti fin da ora stanno pensando al Natale per evitare di restare all’ultimo senza possibilità per gli acquisti.

Questa scelta, utile ad anticipare eventuali lockdown ad oggi abbastanza prevedibili, sta facendo sbocciare offerte particolarmente interessanti come quella odierna: 189,99 euro per un Kindle Oasis è una soglia minima che ben difficilmente verrà ritoccata al ribasso prima del 2021. Se poi il tutto è accompagnato da un abbonamento Unlimited, che per ben 3 mesi offre milioni di libri a costo zero, allora ecco che il tempo nel lockdown è ben impegnato.