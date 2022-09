Kindle Paperwhite 16 GB: libri infiniti e uno sconto di 20 euro

Il nuovo Kindle Paperwhite da 16 GB è in sconto su Amazon al suo prezzo più basso di sempre: acquistandolo oggi puoi pagarlo infatti risparmiando 20 euro rispetto al costo di listino permettendoti di mettere le mani su un e-reader dallo schermo grande e con tonalità di luce regolabile.

Kindle Paperwhite 16 GB: una libreria praticamente infinita

Kindle Paperwhite è dotato di un fantastico schermo da 6.8 pollici con bordi sottili, tonalità della luce regolabile e una batteria in grado di durare fino a 10 settimane. La tecnologia antiriflesso da 300 ppi ti permette di leggere come sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole.

Rispetto alla generazione precedente è il 20% più rapido nel voltare le pagine e con i 16 GB di spazio integrato hai tantissimi libri che puoi leggere ovunque e senza il peso di portarli con te. Resistente all’acqua grazie al grado di certificazione IPX8, puoi usarlo anche in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Anche se dovesse caderti accidentalmente in acqua, il tuo Kindle Paperwhite sarà ancora perfettamente funzionante.

Approfitta dunque dello sconto: risparmi 20 euro e paghi Kindle Paperwhite da 16 GB al suo prezzo più basso di sempre. Acquistandolo ricevi anche 3 mesi gratis di abbonamento a Kindle Unlimited, con cui accedere in modo illimitato a milioni di libri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.