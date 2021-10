Ecco i Kindle Paperwhite 2021: quale scegliere?

Non è un top di gamma, perché la linea Amazon ha altri ed ulteriori Kindle da mettere ai vertici della famiglia degli e-reader del gruppo, ma per molti versi può essere considerato tale. In termini di rapporto costo/qualità, infatti, il Kindle Paperwhite è da sempre ai vertici e con la nuova versione 2021 compie un ulteriore passo avanti che renderà l'esperienza oltremodo più piacevole ed efficiente.

La nuova generazione può essere acquistata a partire da oggi: quale modello scegliere?

Kindle Paperwhite 2021 all'esordio

Si tratta di un Kindle rinnovato grazie a bordi più sottili e schermo maggiorato (6,8″), con batteria fino a 10 settimane e reattività aumentata del 20%. Lo schermo antiriflesso è il suo punto di forza, quello che fa la differenza rispetto ai reader di minor caratura: consente una facile lettura in qualunque condizione di luminosità, rendendo il lettore ideale sia in spiaggia che nella penombra, sia al buio che sotto luce artificiale.

Tre le versioni disponibili, risultanti da due opzioni tra le quali scegliere:

con o senza pubblicità 8 GB di memoria o 32GB di memoria con ricarica wireless

Queste le combinazioni di prezzo:

Amazon Kindle Paperwhite 2021 8GB, con pubblicità – 139,99 euro

– 139,99 euro Amazon Kindle Paperwhite 2021 8GB, senza pubblicità – 149,99 euro

– 149,99 euro Amazon Kindle Paperwhite 2021 32GB, senza pubblicità – 189,99 euro

La quarta opzione (32GB, senza pubblicità) non è disponibile.

Kindle Paperwhite 2012: quale scegliere?

La nostra opinione non cambia. Anzitutto l'opzione “senza pubblicità” ci sembra ottimale in virtù dell'ottima metodologia con cui Amazon ha inserito gli annunci sul reader: discreti, senza disturbo alcuno per l'esperienza di lettura. Inoltre un reader dotato di connettività non ha bisogno di eccessiva memoria, poiché sarà sufficiente caricare 8GB di contenuti per avere un altissimo quantitativo di ore di lettura davanti a sé.

L'opzione di minor costo (139,99 euro) ci sembra dunque essere quella più vantaggiosa in termini assoluti, a meno di non scegliere la generazione precedente e spendere soli 109,99 euro. Non è soltanto questione di risparmio, ma di perfetta composizione costi/benefici. Se invece le esigenze consigliano un elegante caricatore wireless o 32GB di memoria sempre disponibili, ecco che poche decine di euro in più non saranno un problema.

Se ci stai pensando per Natale, magari per un regalo sicuramente apprezzato da mettere sotto l'albero, fin da oggi è un buon momento: i pericoli nei tempi di spedizione potrebbero essere dietro l'angolo, meglio approfittarne ora ed evitare i colli di bottiglia di fine anno.