Kindle Paperwhite in esaurimento: solo poche ore per farlo tuo a 129€

Kindle Paperwhite è il lettore eReader che scegli per passione: quando ami leggere, avere tra le mani il giusto dispositivo è fondamentale, soprattutto se è la tua prima esperienza. Lo schermo personalizzabile, la memoria che ti permette di sincronizzare una biblioteca intera così come un peso leggero e una batteria dalla durata di settimane sono i punti chiave di questo dispositivo. Su Amazon, ancora per poche ore, il suo prezzo è di soli 129€. Verifica in pagina lo sconto del 24% prima che l’offerta di Primavera termini.

Letture facili e sempre disponibili: è la potenza di Kindle Paperwhite

La linea di modelli Kindle si è espansa negli ultimi anni, dunque perché scegliere un Paperwhite? A mio avviso, questo è il dispositivo più comodo e soddisfacente e ora ti spiego il perché. Da qualche anno sono arrivati i dispositivi con schermo colorato, i quali fanno veramente tanta gola. Ma a cosa servono? Ti fanno spendere tanti soldi per poter vedere la copertina con sfumature diverse dal bianco e nero. Ovviamente se ami leggere graphic novel o libri diversi dai semplici romanzi e saggi, la tecnologia ha un impatto diverso. In tutti gli altri casi? È questo il Kindle che fa al caso tuo.

Con il suo schermo a filo da 7 pollici, hai lo spazio necessario per entrare nel vivo della lettura. Non hai davanti un pannello come quello del telefono o del tablet, ma una tecnologia e Ink che simula l’effetto della carta e non affatica la vista. Puoi leggere per lunghe ore con il massimo del comfort personalizzando l’impaginazione, i caratteri, i margini, la spaziatura ed anche l’orientamento. La potenza di Paperwhite è nella sua accessibilità capace di eliminare gli ostacoli e farti godere le letture senza intoppi. Altri punti a favore da tenere in considerazione sono:

batteria con durata di diverse settimane, per averlo con te senza necessità di cavi;

design sottile, leggero e resistente per infilarlo in borsa e non farne mai a meno;

e resistente per infilarlo in borsa e non farne mai a meno; retroilluminazione e temperatura dello schermo regolabili, così leggi sotto al sole o al buio;

così leggi sotto al sole o al buio; resistenza all’acqua certificata.

L’offerta ti aspetta su Amazon

Poche ore ancora disponibili, ma hai tutto il tempo se vuoi acquistare un Kindle Paperwhite una volta e per tutte. Su Amazon, l’offerta di Primavera lo ha fatto scendere a soli 129€, scoprilo in pagina.