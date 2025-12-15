Kindle risponde alle domande sui libri con l'AI

L’app Kindle include un assistente AI che risponde alle domande mentre si legge. Si chiama “Ask this Book” e promette di non rovinare la trama. Spoiler: gli autori non possono disattivarlo.

Kindle risponde alle domande sui libri senza spoiler

Può capitare di essere immersi in un thriller e chiedersi improvvisamente: Ma questo personaggio non era morto tre capitoli fa? . Per queste evenienze, Amazon ha deciso di inserire un assistente AI direttamente nei suoi ebook.

La funzione promette di rispondere a domande su trama, relazioni tra personaggi e temi del libro, con una clausola rassicurante: niente spoiler e risposte limitate alle pagine già lette. È accessibile dal menu o evidenziando un pezzo di testo poco chiaro.

Ale Iraheta, portavoce di Amazon, ha confermato che le risposte generate dall’AI non si possono condividere, né copiare e funzionano solo per chi ha acquistato o noleggiato il libro. Fin qui, tutto normale. Il dettaglio succulento? La funzione è sempre attiva e non esiste alcuna opzione che consenta agli autori o agli editori di escludere i titoli.

In pratica, chi ha scritto un libro, e lo vende su Kindle non ha alcuna voce in capitolo. Amazon offre il suo assistente AI senza chiedere il permesso a nessuno.

Disponibile ora (ma solo per alcuni)

La funzione “Ask this Book” è stata annunciata a settembre, e ora è attiva per migliaia di libri in inglese negli Stati Uniti, ma solo su iOS. Amazon promette che arriverà sui dispositivi Kindle e sull’app Android nel 2026, anche se resta nel vago su quando (e se) la funzione sbarcherà in altri paesi o lingue.

Si aggiunge così a “Recaps“, l’altra funzione AI di Kindle che riassume le serie di libri. Il tempismo, però, è curioso: arriva pochi giorni dopo che Amazon ha dovuto ritirare i riassunti generati dall’intelligenza artificiale su Prime Video, pieni di errori imbarazzanti. Evidentemente l’azienda ha deciso che la strategia migliore è insistere.