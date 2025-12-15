 Kindle risponde alle domande sui libri con l'AI
Ask this Book è la a nuova funzione AI di Kindle, che permette di fare domande sui libri che si sta leggendo, ma senza fare spoiler.
Business AI
L’app Kindle include un assistente AI che risponde alle domande mentre si legge. Si chiama “Ask this Book” e promette di non rovinare la trama. Spoiler: gli autori non possono disattivarlo.

Kindle risponde alle domande sui libri senza spoiler

Può capitare di essere immersi in un thriller e chiedersi improvvisamente: Ma questo personaggio non era morto tre capitoli fa?. Per queste evenienze, Amazon ha deciso di inserire un assistente AI direttamente nei suoi ebook.

La funzione promette di rispondere a domande su trama, relazioni tra personaggi e temi del libro, con una clausola rassicurante: niente spoiler e risposte limitate alle pagine già lette. È accessibile dal menu o evidenziando un pezzo di testo poco chiaro.

Ale Iraheta, portavoce di Amazon, ha confermato che le risposte generate dall’AI non si possono condividere, né copiare e funzionano solo per chi ha acquistato o noleggiato il libro. Fin qui, tutto normale. Il dettaglio succulento? La funzione è sempre attiva e non esiste alcuna opzione che consenta agli autori o agli editori di escludere i titoli.

In pratica, chi ha scritto un libro, e lo vende su Kindle non ha alcuna voce in capitolo. Amazon offre il suo assistente AI senza chiedere il permesso a nessuno.

Disponibile ora (ma solo per alcuni)

La funzione “Ask this Book” è stata annunciata a settembre, e ora è attiva per migliaia di libri in inglese negli Stati Uniti, ma solo su iOS. Amazon promette che arriverà sui dispositivi Kindle e sull’app Android nel 2026, anche se resta nel vago su quando (e se) la funzione sbarcherà in altri paesi o lingue.

Si aggiunge così a “Recaps“, l’altra funzione AI di Kindle che riassume le serie di libri. Il tempismo, però, è curioso: arriva pochi giorni dopo che Amazon ha dovuto ritirare i riassunti generati dall’intelligenza artificiale su Prime Video, pieni di errori imbarazzanti. Evidentemente l’azienda ha deciso che la strategia migliore è insistere.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 15 dic 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
15 dic 2025
