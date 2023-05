Kindle Scribe: Amazon annuncia quattro funzionalità

A distanza di circa un mese dal precedente aggiornamento, Amazon ha annunciato l’arrivo di altre quattro funzionalità per il suo Kindle Scribe. Gli utenti potranno convertire gli appunti scritti a mano in testo per la condivisione e scrivere direttamente sulle pagine di alcuni libri. Il software verrà installato automaticamente, se il dispositivo è connesso ad Internet.

Quattro novità per Kindle Scribe

La prima funzionalità consente di convertire gli appunti scritti a mano in testo (file con estensione .txt ), ma solo in caso di condivisione. Nel menu dedicato sono state aggiunte le due opzioni per l’invio rapido e la condivisione via email. In quest’ultimo caso, l’utente può vedere un’anteprima e modificare il testo prima della condivisione con un massimo di cinque destinatari.

La funzionalità denominata Write-on content permette invece di scrivere direttamente su una selezione di libri, riviste e word game disponibili per l’acquisto su Amazon.

L’azienda di Seattle ha inoltre aggiunto il nuovo tool lazo che consente di selezionare un testo scritto a mano e ridimensionarlo, spostarlo, tagliarlo, copiarlo o incollarlo in notebook, sticky note e PDF. È stata infine migliorata la funzionalità Send to Kindle (Invia a Kindle) per i PDF. È possibile scegliere modalità orizzontale o verticale, selezionare testo, tagliare i margini e cambiare la dimensione dei caratteri.

L’aggiornamento verrà distribuito nelle prossime settimane. Il download sarà automatico se il Kindle Scribe è connesso ad Internet. In alternativa è possibile l’installazione manuale.

