Kindle Scribe è in OFFERTA al MINIMO STORICO su Amazon (-18%)

Il massimo esponente della linea Kindle è adesso in offerta su Amazon al minimo storico assoluto. Parliamo di Kindle Scribe, lo strumento che aggiunge alla lettura dei libri su schermo e-ink anche la scrittura di note e tutto quello che desideriamo da convertire anche in digitale. Il prezzo in sconto è di 344,99 euro invece di 419,99, con possibilità di pagamento a rate.

Kindle Scribe in offerta Amazon: le caratteristiche

Il Kindle Scribe è l’unico Kindle che ti consente di leggere e scrivere direttamente sui libri, come se stessi prendendo appunti su un taccuino. Ora puoi annotare pensieri, scrivere un diario, prendere appunti durante le riunioni, disegnare e tanto altro ancora sul tuo Kindle. È come avere un taccuino digitale sempre a portata di mano.

Con il Kindle Scribe puoi infatti creare taccuini personalizzati direttamente sul tuo dispositivo. Questi taccuini sono perfetti per annotare i tuoi pensieri mentre leggi, scrivere un diario personale, prendere appunti importanti e persino per lasciarti ispirare dalla tua creatività artistica. Ecco alcune delle incredibili cose che puoi fare con i taccuini Kindle:

Annota i tuoi pensieri sui libri che stai leggendo.

Scrivi un diario personale e conserva i tuoi ricordi.

Prendi appunti durante le riunioni o le conferenze.

Disegna e schizza le tue idee e le tue opere d’arte.

Consulta facilmente i tuoi taccuini nell’app Kindle.

Esporta i taccuini in formato PDF per condividerli con gli altri.

Converti i tuoi taccuini in testo e inviali ai tuoi contatti.

Il Kindle Scribe è dotato di uno schermo Paperwhite da 10,2 pollici con una risoluzione di 300 ppi, che offre una qualità di lettura eccezionale. Leggi e annota appunti e pensieri su milioni di libri presenti nel Kindle Store direttamente sul tuo dispositivo. Con la penna basic inclusa, puoi aggiungere note ai tuoi libri preferiti in modo facile e intuitivo.

Il dispositivo è progettato per offrirti una straordinaria esperienza di lettura sia di giorno che di notte. Puoi personalizzarla regolando la tonalità della luce, la luce frontale a regolazione automatica e le dimensioni dei caratteri. Inoltre, è dotato di una delle batterie più durevoli mai viste su un Kindle. Con una singola ricarica tramite USB-C, la batteria offre diversi mesi di autonomia per la lettura e diverse settimane per la scrittura. La penna premium non richiede alcuna ricarica, quindi puoi scrivere senza preoccupazioni.

Il Kindle Scribe è attualmente in offerta su Amazon a soli 344,99 euro invece di 419,99 euro. Questa è un’opportunità unica per acquistare un dispositivo di alta qualità a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.