Kindle Scribe: il bundle con penna, custodia e caricabatterie in SCONTO a 105€ in meno (Prime Day)

Amazon ha pensato ad un’offerta particolare per promuovere il suo Kindle Scribe da 16GB, il dispositivo e-reader ed e-writer con schermo da 10,2 pollici, in occasione dei Prime Day 2024. Puoi acquistarlo infatti insieme ad una custodia, la penna Premium per interagire con lo schermo e aggancio magnetico e caricabatterie a soli 377,97 euro invece di 482,97, il prezzo più basso recente di questo bundle. L’offerta è esclusiva agli utenti Prime: riscatta la tua prova gratuita.

Kindle Scribe: scrivi e leggi come su carta

Kindle Scribe è dotato di uno schermo da 10,2 pollici, con una risoluzione di 300 ppi e tecnologia antiriflesso Paperwhite per darti un’esperienza di lettura e scrittura simile a quella della carta stampata. La penna inclusa ti permette di scrivere appunti, annotare i tuoi pensieri su milioni di libri disponibili nel Kindle Store e creare taccuini, diari e liste personalizzate.

Insomma, un vero e proprio taccuino digitale che include però anche migliaia di libri in formato elettronico, da leggere come, dove e quando vuoi, con la possibilità anche di prendere delle note personalizzate da gestire nella maniera che preferisci.

Il bundle include, come detto, una custodia in tessuto progettata specificamente per il Kindle Scribe che, non solo protegge lo schermo, ma grazie ai magneti integrati si fissa al retro del Kindle in modo sicuro senza risultare ingombrante.

A completare l’offerta il caricabatterie USB Amazon PowerFast da 9 W per ricaricare velocemente il tuo Kindle, compatibile naturalmente con qualsiasi tipo di dispositivo elettronico USB.

Insomma, un pacchetto completo che ti offre tutto il necessario per leggere e scrivere in modo digitale, con accessori che migliorano l’usabilità e la protezione del tuo dispositivo. Acquistalo ora a 105 euro in meno.