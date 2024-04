Kindle Scribe, che OCCASIONE: tutte le versioni in forte sconto

eBook reader e taccuino digitale, insieme: è Kindle Scribe, oggi protagonista di un forte sconto su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Scegli la versione che preferisci tra quelle da 16 GB, 32 GB o 64 GB, con penna basic o penna premium, approfittando di un’offerta davvero conveniente.

Amazon ha tagliato il prezzo di Kindle Scribe

L’intera esperienza ruota attorno al display da 10,2 pollici con tecnologia Paperwhite che permette di visualizzare i libri e i contenuti garantendo un’autonomia pari a diverse settimane, fornendo inoltre il supporto per la scrittura e il disegno a mano libera. Il software in dotazione consente di importare documenti e appunti, anche quelli in formato PDF, oltre che di creare delle note sui file di Microsoft Word. Ovviamente, sono incluse le funzionalità tipiche della linea Kindle per la ricerca, il download e la lettura dei libri in formato digitale. Le dimensioni sono compatte, il profilo è sottile (196x229x5,8 millimetri). Per tutti gli alt0ri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Dunque, ecco tutte le versioni di Kindle Scribe che oggi puoi acquistare in sconto al loro prezzo minimo storico.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già messo alla prova l’articolo è 4,2/5 stelle.