Kindle Unlimited gratis a poche ore dal Prime Day

Con qualche ora di anticipo rispetto all’appuntamento con il Prime Day (durerà le 48 ore tra l 12 e il 13 luglio), ecco spuntare su Amazon una promozione che strizza l’occhio a chi ama leggere: oltre un milione di eBook disponibili senza alcuna spesa, grazie ai tre mesi di abbonamento gratis al servizio Kindle Unlimited.

Prime Day in anticipo: tre mesi di Kindle Unlimited gratis

È l’ideale per chi desidera portare i grandi classici della letteratura e i nuovi romanzi sotto l’ombrellone oppure durante le gite nella tranquillità della montagna, senza dover riempire borse e zaini. Ci sono l’intera saga di Harry Potter e il libro che ha ispirato la celebre serie Lupin solo per fare due esempi. L’accesso ai volumi è possibile da qualsiasi dispositivo, non solo dagli eBook reader di Amazon, grazie all’applicazione dedicata. Tutti i dettagli nella pagina dedicata.

La promozione è valida solo per gli abbonati Prime. Non lo sei ancora? Niente panico, bastano pochi click ed è a costo zero, grazie ai 30 giorni di prova gratuita. Si ottengono così anche le spedizioni gratuite sulle migliaia di prodotti in sconto al Prime Day e l’accesso illimitato ai tanti servizi inclusi come lo streaming di film e serie TV sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.