Prime Day, acquisti a rate a tasso zero: ecco come

Ci sono molti modi per arrivare pronti all’appuntamento con il Prime Day, al via tra poche ore su Amazon: creare una lista dei desideri con i prodotti da tenere d’occhio, sfogliare il catalogo delle offerte alla ricerca di ispirazione e approfittare della possibilità di pagare a rate. Vediamo come funziona questa modalità che in molti potrebbero trovare particolarmente comoda.

Come pagare a rate (tasso zero) gli acquisti del Prime Day

L’opportunità è offerta grazie alla collaborazione siglata tra l’e-commerce e Cofidis. La promozione speciale messa in campo durante l’evento (valida solo per i prossimi due giorni) permetterà di scegliere CreditLine come opzione all’atto del pagamento, dilazionando così la spesa su un periodo fino a dieci mesi e a tasso zero. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella pagina dedicata.

Infine, ricordiamo che per approfittare delle offerte disponibili durante le 48 ore del Prime Day su Amazon è necessario essere abbonati Prime. Per chi ancora non lo è, l’opportunità è a portata di mano: è possibile attivare subito la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. In questo modo si ha accesso anche ai tanti servizi collegati come lo streaming di Prime Video.

